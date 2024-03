Estudiante alega que un asistente de maestro lo amenazó con una navaja en su escuela

Un estudiante de séptimo grado de la Escuela Primaria Beulah Payne de la ciudad de Inglewood, denunció ante las autoridades haber sido amenazado con una navaja por un asistente de educación especial.

El incidente ocurrió el lunes en el patio del plantel.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Ricardo Sandoval afirma que, tras la desagradable y traumática experiencia que sufre, no desea regresar más a la escuela

“Me sentía muy nervioso porque en cuanto abrió la navaja se acercó más a mí y es cuando me fui corriendo”, dijo Sandoval. “No me siento bien para regresar a la escuela, me siento amenazado”.

El alumno de 12 años afirma que el hecho ocurrió mientras jugaba. Pateó una pelota que accidentalmente le pegó en la cabeza a una maestra.

“Le dijimos ‘perdón’. Luego, cuando agarre la pelota y regrese me dijo que si seguimos jugando me va a tronar la pelota”, cuenta Sandoval.

Sandoval señala que el asistente se le acercó y le ordenó que dejara de jugar. Pero, asegura el joven, sacó una navaja con la que lo amenazó.

“Es cuando me saco la navaja y luego se me acercó con la navaja, su cara estaba junto a mi cara y ahí tenía la navaja”, recuerda el estudiante.

Tras enterarse de la situación, los padres de Sandoval acudieron de inmediato a las autoridades del plantel educativo. Estaban indignados y molestos.

“Uno deja a sus hijos en un lugar que piensa que está a salvo, que está safe pues, que no le va a pasar nada a nuestros hijos”, dijo Raul Sandoval, padre del joven afectado.

Autoridades de la escuela primaria acudieron al domicilio de la familia Sandoval para pedirles disculpas por lo ocurrido, esa misma tarde.

“Pido justicia que pague lo que hizo él y la escuela también”, dijo Raul Sandoval. “La escuela tiene que pagar. Tiene que saber a quien agarrar y a quien no”.

Por su parte, el Distrito Escolar Unificado de Inglewood, a través de un comunicado, aclaró que “el asistente de educación especial involucrado es contratado y no es un empleado del distrito”.

Añadieron que, “en respuesta a esa alarmante situación se contactó a la policía escolar así como al departamento de policía de Inglewood y después de una exhaustiva investigación el asistente fue detenido”.