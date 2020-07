Informe: LAPD revisa denuncias de llamadas por enfermedad durante fin de semana festivo

Funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investigan si un aumento en los oficiales que llamaron enfermos durante el fin de semana del 4 de julio fue una protesta organizada contra las llamadas para desalojar a la policía y el recorte de la ciudad de $150 millones del presupuesto de la agencia.

El diario Los Angeles Times informó que una carta anónima se distribuyó entre los oficiales la semana pasada, alentandolos a llamar a los enfermos para hacer una declaración de que no son “prescindibles”.

“Lograron quitarle fondos a la policía; ¿Qué crees que es lo siguiente? ¿Nuestro salario? ¿Nuestros beneficios? ¿Nuestras pensiones? Tienes razón (improperio), todas esas cosas están en peligro ahora'', decía la carta, según The Times, que obtuvo una copia.”Tenemos que enviar a la ciudad un mensaje claro de que no somos prescindibles y que ya no vamos a tomar esta basura”.

Las fuentes le dijeron al Times que hasta 300 oficiales se enfermaron durante el fin de semana festivo, incluidos casi todos en unidades selectas contra las pandillas.

El jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, dijo al periódico que no está llegando a ninguna conclusión, señalando que podría haber otras razones para el número inusualmente alto de oficiales ausentes, incluida la pandemia de coronavirus en curso.

“En lugar de llegar a conclusiones y acusar e impugnar la integridad de nuestro rango, solicito que exploremos esto'', dijo Moore a The Times. “Queremos descubrir los hechos antes de comenzar a hacer juicios radicales”.

Moore les dijo a los oficiales que, a sabiendas participan en una acción organizada de enfermedad o “gripe azul”, serían culpables de mala conducta.

El jefe dijo que el departamento había organizado una dotación de personal reforzada antes del fin de semana de vacaciones, por lo que las llamadas por enfermedad no dieron lugar a ningún cambio de patrulla.

El alcalde Eric Garcetti cree en la igualdad social pero se opone a la eliminación de las fuerzas policiales.

La Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles (LAPPL), el sindicato que representa a los oficiales de LAPD, dijo al periódico que no jugó ningún papel en el aumento de las llamadas por enfermedad, y de hecho envió a sus miembros un correo electrónico instándolos a no participar en ninguna enfermedad organizada.

“Hemos escuchado algunos rumores sin fundamento de una posible 'gripe azul' en la que los oficiales se coordinarían para llamar a los enfermos el mismo día. Le instamos a que no tome esta medida'', decía el mensaje del sindicato, según The Times.

“La Junta de Directores de la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles condena inequívocamente cualquier intento de participar en una 'gripe azul'. Está mal, es ilegal y es contrario al juramento que todos hicimos como policías para proteger a nuestra comunidad”.

Según The Times, al menos 91 oficiales llamaron enfermos en la División Sudeste, junto con 31 en la División Suroeste y números inusualmente altos en las divisiones 77 y Foothill.

Pero Moore y el presidente de LAPPL, Craig Lally, dijeron al periódico que la gran mayoría de los oficiales programados para trabajar durante el fin de semana se presentaron a sus turnos.