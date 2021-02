Reportan nuevos contagios de COVID-19 tras recibir la segunda dosis de la vacuna

Esta semana autoridades de salud en Oregón reportaron cuatro casos de personas que dieron positivo al COVID-19 entre los primeros 14 días después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el virus.

Telemundo 52 habló con una persona del sur de California a quien le pasó lo mismo.

Son raros, pero pueden ocurrir, casos de contagios de COVID-19 entre personas vacunadas.

En enero varios congresistas de la costa este reportaron resultados positivos luego de haber recibido las vacunas contra el virus.

Lo mismo le ocurrió a Andi García, un trabajador de la salud en el sur de California.

“Me puse la vacuna y seguí trabajando con pacientes de COVID-19. El 2 de enero no podía regresar, me sentía muy mal, me sentía como resfriado”, dijo García.

García se había contagiado, se lo atribuye a que pasa hasta 12 horas con pacientes con coronavirus. Sus padres también se enfermaron, pero aún no están vacunados.

“No es para bajar la guardia, tal vez te ayude a que no seas hospitalizado, pero eso no le va a ayudar a la demás gente que tú conoces que no se ha vacunado”, señaló García.

“La cantidad de protección que usted recibe es 95% para enfermedades moderadas y severas, y severo obviamente sería la hospitalización y la muerte”, dijo la doctora Daisy Dodd, especialista en “Enfermedades Infecciosas” de Kaiser Permanente.

También queda un 5% de vulnerabilidad, incluso para casos asintomáticos, explicó la doctora Dodd, que aclara que personas no vacunadas que ya tuvieron el virus no deben confiarse de que ya tienen protección por mucho tiempo.

“Esa protección va disminuyendo y parece definitivamente haber desaparecido tres meses, de dos a tres meses después de que usted tuvo la infección”, dijo la doctora Dodd.

Tiempo similar con las vacunas, unos tres meses, así que según la doctora, ni los abuelitos que ya fueron inmunizados deben bajar la guardia.

“Si, la abuelita está protegida hasta cierto grado, pero yo todavía tendría la precaución de tener la mascarilla tanto la abuelita como el hijo o el nieto que viene a visitar”, agregó. Y es qué no hay que olvidar la existencia de los variantes del virus, por eso la doctora recomienda vacunarse en cuanto sea su turno y seguir protegiéndose con medidas sanitarias.