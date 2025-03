Influencer frustrado con la respuesta policial después de que su casa fuera saqueada

Una personalidad de las redes sociales de Los Ángeles está expresando su frustración con la respuesta de la policía después de que su casa fuera saqueada el sábado por la noche.

Evan Lovett, presentador de podcast y personalidad detrás de «L.A. in a Minute», dice que había llegado del partido de su hijo alrededor de las 9 p.m. para encontrar que su puerta trasera estaba destrozada y que faltaban varios artículos. Lovett llamó entonces a la policía, donde le sorprendió la respuesta a su llamada de emergencia.

"Estuve en espera 59 minutos antes de que alguien contestara, lo que me pareció muy desconcertante en una situación de emergencia. Por suerte, no se trataba de una emergencia en tiempo real, en el sentido de que alguien se estuviera asfixiando o estuviera gravemente herido. Pero no pude evitar pensar: ¿y si fuera ese tipo de emergencia?", dijo Lovett.

En un post en las redes sociales, Lovett muestra que llamó al 911 a las 9:08 p.m. pero no obtuvo respuesta después de casi una hora.

"Es algo que quería destacar y compartir con la gente para que lo sepan y, con suerte, llamar la atención de los responsables de que esto es algo que no debe tolerarse en nuestra comunidad y en nuestra ciudad", dijo Lovett.

Según la policía de Los Ángeles, la central atendió la llamada y determinó que ya no se trataba de una emergencia, puesto que no había sospechosos dentro de la casa.

"Cuando llamó al 911, la llamada inicial fue atendida en 74 segundos. El operador inicial captó muy rápidamente su historia de que la puerta corredera de cristal se había roto. Estaba dentro de la casa y no había sospechosos en el lugar. Por lo tanto, dado que su seguridad personal no corría peligro inmediato, la llamada se transfirió a la línea de no emergencias, donde se tardó otros 56 ó 57 minutos en responder", dijo Ray Valois, capitán de la policía de Los Ángeles.

El capitán añadió que en las llamadas no urgentes no es raro ver tiempos de espera más largos, especialmente los fines de semana y por la noche.

Lovett dijo que, cuando los agentes llegaron a su casa esa misma noche, le dijeron que el departamento estaba escaso de personal y que tal vez esa fuera la razón por la que su llamada tardó tanto en ser atendida.

Según Valois, el departamento está trabajando para contratar a más agentes.

"Sólo el año pasado contratamos a 144 nuevos expedidores. De ellos, 115 están todavía en formación. Tenemos ayuda en camino para que las cosas mejoren. Tenemos mucho apoyo de la ciudad, del departamento de personal, de mi propio departamento, de mi propio jefe, para conseguirlo y mejorar nuestros tiempos de respuesta a las llamadas, tanto de emergencia como de no emergencia", dijo Valois.

En una declaración, la oficina de la alcaldesa escribió:

"Esto es inaceptable y estamos investigando lo ocurrido anoche. Todos los angelinos tienen derecho a estar seguros en sus casas, y es nuestro deber proteger ese derecho. El año pasado contratamos a más de 100 despachadores 911 adicionales y estamos contratando más. La ciudad alcanzó un máximo de cuatro años de solicitudes de LAPD mientras seguimos trabajando para hacer crecer el Departamento. Mis pensamientos están con Evan, su familia y todos los que han sido víctimas de la delincuencia".