Indocumentados víctimas de explotación laboral podrán denunciarlo al Departamento del Trabajo

Los inmigrantes indocumentados que sean víctimas de prácticas discriminatorias, intimidación y explotación en sus trabajos, ya pueden presentar una denuncia ante el departamento de trabajo de Estados Unidos sin temor a la deportación, además, en ciertos casos los denunciantes podrían recibir hasta protección migratoria temporal.

Aunque expertos en inmigración aseguran que esta protección migratoria es solo temporal y no una vía a la residencia permanente, la medida podría brindar un alivio para miles de trabajadores que son abusados laboralmente.

Activistas de la red nacional de jornaleros y otras organizaciones locales en Los Ángeles, se pronunciaron el miércoles ante el anuncio del Departamento del Trabajo de EEUU que señala que los inmigrantes indocumentados pueden denunciar a los empleadores sin temor a la deportación.

“Ese tipo de protección puede ser que les paren la deportación y un permiso de trabajo en forma de una acción diferida”, dijo Salvador Sarmiento, director de campaña de la red nacional de jornaleros.

La semana pasada en la página de internet nacional del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, se publicó un inciso de “preguntas frecuentes” que detalla paso a paso el proceso para solicitar apoyo, en inglés y en español, en casos de explotación laboral o prácticas discriminatorias.

Bajo este nuevo método, cualquier trabajador indocumentado podrá a través de un correo electrónico hacer una denuncia sin temor a ser deportado.

“Sería una protección temporal, un permiso de trabajo temporal para aquellos trabajadores que tienen casos actuales de abusos laborales”, explicó Sarmiento.

Los inmigrantes indocumentados también podrán interponer una denuncia por prácticas de intimidación, abuso sexual, represalias y explotación laboral en sus centros de trabajo.

Asimismo, quienes sufren del robo de salario como Román Perea se verán beneficiados. “Les digo quiero mi salario y no me lo pagan, me dicen haz como quieras y no pagan”, comentó el inmigrante.

Aunque este nuevo recurso dará seguridad y protección a millones de empleados sin documentos legales, quienes, por temor a ser deportados, no denuncian los abusos de los que son testigos o víctimas.

Pero esta experta en inmigración recomienda cautela. “No da una residencia, esto da un permiso de estadía, una protección temporal que en inglés le llaman persecutoria discrecional”, explicó Alma Rosa Nieto, abogada de inmigración.

Los departamentos de trabajo y de seguridad nacional analizarán caso por caso y algunos inmigrantes podría llegar a obtener hasta una visa U, pero una vez concluya la investigación laboral expertos en inmigración desconocen cual podría ser el desenlace final.

“Y ya dieron todos los datos de que está la persona indocumentada en EEUU y que no tienen ningún otro estatus, y puede usar estos datos para sacarlo del país”, dijo Nieto.

Activistas recomiendan a las víctimas de abuso laboral asesorarse con organizaciones locales, o un abogado confiable de inmigración.

“Tenga mucho cuidado, pues luego de que le roben su salario vayan a un abogado, un notario que les vaya a robar su dinero prometiéndoles papeles”, dijo Julieta Aragón, del centro laboral de Pasadena.

El Departamento de Seguridad Nacional nos refirió con el Departamento del Trabajo de EEUU en torno a cualquier pregunta sobre el anuncio, sin embargo, la agencia laboral solo nos proporcionó el documento de preguntas frecuentas que explica como los inmigrantes pueden presentar una queja.