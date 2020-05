Indigentes no serán removidos de debajo de las autopistas hasta que se apruebe un plan

El juez federal que ordenó que los campamentos de personas sin hogar adyacentes a las autopistas de Los Ángeles se despejaran de inmediato a la luz de las amenazas de coronavirus, ordenó el viernes a los funcionarios de la ciudad y el condado acordar un plan para dispersar los campamentos en septiembre.

El juez de distrito de EE.UU. David O. Carter citó preocupaciones de salud y seguridad el 15 de mayo por ordenar la eliminación y reubicación de hasta 7,000 personas indigentes que viven en campamentos irregulares debajo y alrededor del sistema de autopistas.

Después de que los abogados de la ciudad y el condado instaron a Carter a retirar o retrasar la orden que debía entrar en vigencia el viernes, el juez indicó que supervisaría la autorización por etapas, comenzando con un informe de estado del 12 de junio.

"Como mínimo, este informe deberá detallar un plan para establecer un refugio y despejar pasos superiores bajo las autopistas y las rampas en cada distrito del consejo o distrito de supervisión a más tardar el 1 de septiembre ", escribió Carter en la nueva orden.

"El tribunal se reserva la autoridad de adelantar la fecha límite del 1 de septiembre en caso de que los informes de estado provisionales no demuestren un progreso satisfactorio hacia el cumplimiento de la orden judicial preliminar. Además, el tribunal llevará a cabo audiencias adicionales para supervisar el cumplimiento cuando el tribunal lo considere necesario ".

En su orden de expulsión, Carter sugirió que si las personas no abandonaban voluntariamente los campamentos, la policía podría hacer cumplir las leyes contra el campamento para garantizar que se trasladen a lugares más seguros.

El fallo inusual se produjo como parte de las negociaciones de conciliación en una demanda presentada en marzo por LA Alliance for Human Rights, una coalición de propietarios de negocios del área en Skid Row, ex habitantes de la ciudad sin hogar y discapacitados, que acusa a la ciudad y al condado de Los Ángeles de no hacerlo. suficiente para abordar el problema de las personas sin hogar en el centro de la ciudad, especialmente a la luz de la pandemia de COVID-19.

Los demandantes presentaron documentos el jueves elogiando la orden del juez y presionando para que avance rápidamente.

"El tribunal da un paso importante y compasivo para proteger a una parte significativa de las personas sin hogar y la comunidad de posibles daños al emitir este mandato preliminar, y su análisis y conclusión es legalmente correcto", según la abogada de la Alianza de Los Ángeles, Elizabeth A. Mitchell.

Sin embargo, los abogados de la ciudad y el condado sostuvieron que la orden judicial, tal como estaba, no era una solución viable al problema.

En una presentación de 30 páginas, el condado dijo que la orden de reubicación "interferiría con asuntos complejos de política estatal y local" y "no cita a la autoridad por su acción judicial extraordinaria".

Esta semana se desestimó una audiencia en un tribunal federal después de que los abogados de la ciudad y el condado no pudieran ponerse de acuerdo sobre quién financiaría un plan alternativo que se espera que cueste hasta $130 millones para albergar a los que iban a ser desplazados.