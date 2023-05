Más de 500 indigentes son expulsados de los trenes cada noche, revela estudio de Metro

Un nuevo estudio de Metro muestra que más de 500 personas sin hogar son expulsadas de los trenes y autobuses cada noche en las estaciones del condado de Los Ángeles.

El estudio también muestra en qué paradas sale el mayor número de personas sin hogar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

En diciembre, la ciudad de Long Beach dio a conocer su preocupación por la cantidad de personas sin hogar que salían cada noche en el centro de Long Beach. Pensaron que los números eran altos.

Por lo tanto le pidieron a Metro que reconsiderara su política de "final de la línea", pero ahora un nuevo estudio muestra que otras paradas tienen números mucho más altos.

Se pensaba que el centro de Long Beach era la parada más concurrida donde las personas sin hogar eran obligados a salir cada noche.

Los dueños de negocios capturaron el momento en que la policía despejaba los trenes todas las noches.

“Simplemente me siento inseguro”, dijo el residente Steve Sous.

Los propietarios estaban preocupados por el aumento en el número de personas sin hogar que vagaban cerca de sus tiendas y dormían en las puertas.

“Me siento mal por esa gente. Desearía que tuvieran un lugar mejor para ir", dijo el residente Tom Butler.

Pero un estudio de Metro indica que esos números son pequeños en comparación con otras paradas en todo el sistema.

De diciembre a abril, se contó un promedio de 39 personas sin hogar en la Línea Azul del centro de Long Beach al final de la ruta en la noche.

La Línea Roja de Union Station tuvo el promedio nocturno más alto con 137 personas obligadas a salir, seguida por la Línea Roja de North Hollywood con 112.

En 7th street en el centro de Los Ángeles, donde se encuentran las líneas Roja y Púrpura, 93 personas se ven obligadas a salir al final de la noche.

En total, unas 555 personas sin hogar se sacan de los trenes todas las noches.

Telemundo 52

“Creo que solo necesitan más seguridad en los trenes”, dijo la residente Cathy Macias.

Metro dice que el 64% de las personas sin hogar encuestadas están "dispuestas y listas para conectarse a servicios y/o vivienda".

Metro está buscando contratar dos nuevos equipos de extensión para trabajar en las paradas con la esperanza de ayudar a los pasajeros sin hogar.

La agencia también continúa buscando la creación de un "centro para personas sin hogar" en una de sus paradas al final de la línea para brindar refugio y asistencia.

Esa idea tiene reacciones mixtas de los residentes y la ciudad de Long Beach, que ha pedido que no esté dentro de los límites de la ciudad.

Muchos se preguntan cuántos indigentes realmente lo usarían. Otros estaban preocupados por tener un centro en su patio trasero.

Metro está listo para hacer algunas recomendaciones sobre soluciones para este verano.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.