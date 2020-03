Indigente apuñala a anciano mientras hacía ejercicio

Leonardo Di Pierre, de 70 años, estaba corriendo a lo largo del río cerca de de la Avenida Whitsett y el bulevar Ventura el domingo alrededor de las 8:30 a.m. cuando notó que un indigente lo seguía.

Al notar al hombre, Di Pierre comenzó a caminar hacia una iglesia cristiana cercana para tratar de obtener ayuda, pero nadie estaba por los alrededores. Fue entonces cuando el individuo lo atacó por atrás, lo golpeó en la cabeza y los hombros, apuñalándolo varias veces, perforando su pulmón.

El atacante luego corrió después de ataque, gritando cosas de Dios.

La víctima es un corredor de hipotecas y ya fue dado de alta.

Su esposa, Margo Lea, habló con NBCLA vía telefónica y dijo que estaban afligidos y enojados.

“Estoy harta, estamos hartos. Me siento enojada mientras veo los campamentos cuando. Tengo que tomar atajos y no camino a ninguna parte. Solo ando en bicicleta, pero siempre estoy alerta. Ya no puedo ir al río”, dijo Lea.

La estación del Departamento de Policía de Los Ángeles en North Hollywood señaló que el hombre sin hogar fue detenido justo después del incidente.

Esta noche, el organizador de la vigilia dijo que tiene compasión por las personas sin hogar, y no quiere demonizarlas, pero quiere que los funcionarios de la ciudad hagan algo para ayudarlas y hacer seguros los vecindarios.