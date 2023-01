Captado en cámara: conductor ataca a otro en una autopista del sur de California

Un hombre que conducía en una autopista del sur de California estaba grabando lo que pensó que era un caso de furia al volante que al parecer involucraba a otros dos conductores.

Momentos después, se sorprendió al encontrarse en el centro de una confrontación en la Autopista 2 en Glendale.

El hombre, que pidió no ser identificado, dijo que encendió la cámara de su tablero el miércoles por la mañana cuando vio a un conductor de Tesla abandonar el lugar donde había ocurrido una colisión.



“Me imagino que incluso si estaba asustado o lo que sea, realmente tienes que ayudar a la gente y hacer lo correcto”, le dijo a la estación hermana NBCLA. “O, en cualquier caso, solo poder proporcionar un número de matrícula. Me gustaría que alguien lo hiciera por mí”.

Se puede ver al conductor de Tesla pasando frente al testigo, luego frenando de golpe y deteniéndose en la concurrida autopista al noreste del centro de Los Ángeles.

El video muestra al conductor de Tesla parcialmente enmascarado sosteniendo lo que parecía ser un tubo o un palo mientras salía del automóvil y corría hacia la puerta del lado del conductor. El hombre que grabó el video dijo que golpeó su ventana varias veces con el objeto.

“Afortunadamente, mis ventanas no se rompieron”, le dijo a NBCLA.

No se informaron arrestos en relación con los enfrentamientos en la autopista. La Patrulla de Carreteras de California (CHP) le dijo a NBCLA que la agencia recibió un informe sobre el incidente, pero agregó que los investigadores no recibieron una imagen clara de la matrícula del Tesla.

