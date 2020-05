Incertidumbre por el futuro de La Placita Olvera

La histórica Placita Olvera está viviendo momentos difíciles a causa de la pandemia provocada por el coronavirus.

Los comerciantes del lugar ubicado en el corazón de Los Ángeles están pidiendo a gritos el perdón de las rentas para no cerrar sus negocios.

No hay otra salida para los dueños de los negocios en La Placita Olvera, muchos quienes llevan décadas operando desde ahí. No hay turistas, no hay ingresos, y aseguran que no tienen para pagar el alquiler de sus puestos.

En un día normal, La Placita Olvera usualmente estaba llena de turistas antes de que llegara la crisis provocada por el COVID-19, ahora sólo es un lugar vacío con negocios cerrados.

La desesperación de los comerciantes es tan grande que lo único que consideran los puede salvar es el perdón del pago de alquiler.

"Si no nos ayudan, si no nos perdonan la renta, no digo seis meses, yo digo ocho o nueve meses fácil, porque esto va para largo, y como le digo, tenemos dos meses y medio y no hemos vendido ni lo que se vendía en una semana", dijo David Solórzano, dueño de La Luz del Día Restaurant.

Otro negocio cercano vende algo más que comida y artesanías, por tradición ofrece a los visitantes cultura e historia de cómo comenzó lo que ahora es Los Ángeles, y si bien por un lado los quieren ayudar a permanecer abiertos, por otro los están obligando a cerrar.

“Estamos forzados a cerrar, mis vecinos aquí no están operando, no están vendiendo, está muy mal que nos cierran y quieren que uno pague renta todavía”, señaló Eduardo Flores, de Juanitas Mexican Café.

"Yo tengo 48 años en este restaurante y nunca había visto nada así, y si no nos ayudan, si la ciudad no nos ayuda, el espíritu de la calle Olvera va a morir", afirmó Solórzano.

Ante está situación el concejal Jose Huizar está buscando ayudar a los negociantes, y a través de un comunicado dijo a Telemundo 52 lo siguiente:

"Apoyo a los inquilinos de esta ubicación histórica. He presentado una moción pidiendo el perdón de la renta y otras medidas que ayudarán evitar el cierre definitivo de estos negocios".

Irónicamente, si no recibe ayuda, La Luz del Día Restaurant pronto se podría apagar.