Incendio forestal más grande de California genera remolinos de fuego 

El incendio forestal más grande de California generó fenómenos naturales peligrosos conocidos como remolinos de fuego a medida que crecía a más de 77,000 acres en la frontera del estado con Nevada.

El incendio York comenzó el viernes en el área remota de Caruthers Canyon de la Reserva Nacional Mojave de California, a más de 200 millas al noreste de Los Ángeles, y cruzó a Nevada durante días de calor extremo implacable en el condado de San Bernardino, en el sur de California.

Los fuertes vientos avivaron las llamas y empujaron el humo hacia Las Vegas Valley, arrojando una neblina que ocultó el sol en el área.

No hay contención.

El domingo, los bomberos informaron remolinos de fuego espectaculares, pero peligrosos, en el flanco norte del incendio de York.

Las fotos publicadas en la página de Facebook de Mojave National Preserve mostraron lo que parecía un tornado aterrizando, pero la nube de humo y llamas se elevaba desde el suelo del desierto.

También conocido como tornado de fuego y tomando la apariencia de remolinos de polvo, los remolinos de fuego forman una columna giratoria de fuego generada por el calor y el viento extremos, dijo el Servicio de Parques Nacionales.

El torbellino de humo y fuego puede crecer hasta varios cientos de pies de altura con velocidades de rotación significativas.

“Si bien estos pueden ser fascinantes de observar, son un fenómeno natural muy peligroso que puede ocurrir durante los incendios forestales”, escribió el servicio de parques.

Los remolinos se formaron durante el calor de tres dígitos que se ha apoderado de Occidente durante días.

Azotadas por fuertes vientos, las columnas giratorias pueden esparcir brasas a largas distancias que crean focos de fuego que rompen las líneas de contención y se convierten en nuevos fuegos.

Los remolinos también pueden cambiar de dirección repentinamente, una pesadilla de la naturaleza para los bomberos mientras intentan detener la propagación de incendios.

"Este clima es extremadamente peligroso para los bomberos que luchan contra los incendios", según la publicación de Mojave National Preserve.

Los detalles sobre la causa del incendio de York no estuvieron disponibles de inmediato. El fuego comenzó en un terreno privado dentro de la reserva natural.

