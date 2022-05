Vídeo: vea cómo un monstruoso incendio arrasa un vecindario de Laguna Niguel en California

Un video secuencial muestra el Incendio Coastal mientras se propagaba en un cañón del condado de Orange y ardía cuesta arriba en un vecindario, donde quemó al menos 20 casas y forzó evacuaciones.

El incendio comenzó el miércoles por la tarde en Aliso Woods Canyon, cerca de Laguna Niguel. Inicialmente reportado en alrededor de 3 acres, el fuego fue avivado por los vientos del océano y alimentado por una espesa maleza a medida que crecía a casi 200 acres.

Una cámara de CalFire capturó el fuego a medida que se expandía y el sol se ponía detrás de las colinas sobre la costa del condado de Orange. Los vientos soplaron de 20 a 30 mph el miércoles, lo que contribuyó a la rápida tasa de propagación.

El video muestra las llamas en la cima del cañón y continúan ardiendo en el vecindario.

No se reportaron heridos.

