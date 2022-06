Revelan perspectivas de incendios forestales en el condado de Los Ángeles

Los bomberos del sur de California compartieron su perspectiva de incendios para los próximos meses a medida que la región afectada por la sequía ingresa al verano con las laderas cubiertas de maleza seca.

Los niveles de humedad están muy por debajo de los promedios históricos en partes del sur de California, lo que significa que la vegetación se está secando más rápidamente este año. La vegetación seca es un factor importante en la propagación de incendios forestales.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Preveo cuatro, cinco, seis meses muy duros por delante”, dijo Brian Fennessy, jefe de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

El estado está pasando por uno de los inviernos tardíos más secos que se hayan registrado, dejando las laderas cubiertas de maleza seca. Tenga en cuenta los notorios vientos de Santa Ana de la región en el otoño, y la situación en los próximos meses parece grave.

“Solíamos tener una temporada de incendios que iba de septiembre a diciembre con vientos de Santa Ana”, dijo el jefe de bomberos del condado de Ventura, Dustin Gardner. “Ahora, tenemos el comienzo de la temporada y los equipos de ataque todos los meses del año y vemos que estamos listos para arder ahora en junio”.

California continúa enfrentando temporadas de incendios forestales más largas como resultado directo del cambio climático, según CAL FIRE.

“Se espera que la sequía prolongada que se originó en enero continúe hasta la primavera con poca precipitación, dejando a la mayor parte del estado en condiciones de sequía moderadas a extremas antes del verano”, dijo la agencia de extinción de incendios del estado en una perspectiva de la temporada de incendios de 2022.

“Estas condiciones secas continuas, con temperaturas superiores a lo normal durante la primavera, dejarán los niveles de humedad del combustible más bajos de lo normal, lo que aumentará el potencial de actividad de incendios forestales”.

Llega el fin de semana y con ello el riesgo de incendios forestales debido a las altas temperaturas. Las cabras se han convertido en una herramienta clave para prevenir incendios forestales en el sur de California.

Varios incendios dañinos ya se han quemado esta temporada en el sur de California, incluido el Incendio Coastal en la comunidad de Laguna Niguel en el condado de Orange.

El fuego comenzó en un cañón costero, rápidamente se extendió cuesta arriba y atravesó un vecindario, destruyendo 20 casas y dañando otras.

Los bomberos en la conferencia de prensa del miércoles destacaron la importancia de la limpieza de maleza, que crea espacio para que los bomberos defiendan los hogares de las llamas.

“Nosotros proporcionaremos la ofensiva, usted proporcionará la defensa”, dijo el capitán del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), Erik Scott.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.