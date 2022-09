Mapa: calidad del aire por los incendios que arden en el sur de California

Con el mortal incendio Fairview ardiendo cerca de Hemet y el incendio Radford abrasando el bosque de San Bernardino solo una semana después de que el incendio Route prendiera fuego a Castaic, no sorprende que haya toneladas de humo flotando sobre el sur de California esta semana.

Todo ese humo hace que el aire exterior no sea saludable, especialmente cuando se combina con el calor sofocante que la región ha estado experimentando durante más de una semana y las Alertas Flex resultantes que limitan el uso de aparatos como el aire acondicionado durante las horas pico.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (AQMD) ha emitido avisos de humo para los incendios Fairview y Radford, advirtiendo a los residentes en el camino del humo que puede ser peligroso respirar si son particularmente sensibles al aire viciado.

Los avisos de humo fueron emitidos el lunes y martes por el AQMD quienes señalaron que, aunque la calidad del aire se catalogó como moderada, es más probable que la calidad del aire esté en niveles insalubres más cerca de los dos incendios.

Ambos avisos de humo están vigentes hasta al menos el miércoles por la tarde.

Haga clic aquí para ver consejos de AQMD para mantenerse saludable cuando el humo de los incendios forestales causa altos niveles de contaminación del aire cerca de usted.

Imagen: Áreas directamente afectadas por el humo del incendio Radford

Imagen: Áreas directamente afectadas por el humo del incendio Fairview

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.