Newsom lanza página web para combatir desinformación sobre los incendios

El gobernador Gavin Newsom lanzó el sábado una página en su sitio web de campaña que, según él, tiene como objetivo combatir la "desinformación y la información errónea" que se difunde en línea y por parte de líderes políticos con respecto a los incendios forestales en curso en el sur de California.

Dice que el sitio "continuará actualizándose y brindando información valiosa y basada en hechos al público sobre políticas, asignaciones presupuestarias, personal en el terreno y más".

Newsom y otros funcionarios estatales y locales, en particular la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han enfrentado críticas de los residentes por su preparación y capacidad de respuesta a los devastadores incendios que han asolado el condado de Los Ángeles desde principios de la semana pasada.

También han enfrentado ataques de críticos en línea, incluido el presidente electo Donald Trump, que ha sido opositor político con frecuencia.

La página web se encuentra en particular en el sitio web de campaña de Newsom financiado por Newsom for California, y no en un sitio oficial del gobierno.

"Hay una cantidad asombrosa de información errónea y desinformación que se difunde en línea, gran parte de ella por parte de los llamados líderes y medios de comunicación partidistas que buscan dividir este país para su propio beneficio político.

“Me rompe el corazón que las familias de Los Ángeles no solo tengan que preocuparse por los incendios, sino también por esta desinformación maliciosa”, dijo Newsom en una declaración escrita.

“Estamos aquí para hacer el trabajo y asegurarnos de que el público sepa la verdad sobre lo que está sucediendo con estos incendios devastadores, cómo se están viendo afectadas sus comunidades y cómo su gobierno está trabajando para protegerlas y apoyarlas”.

Las publicaciones iniciales en la página apuntaban a varias afirmaciones hechas por Trump sobre la gestión del agua del estado, así como a un informe de Fox News que afirma que Newsom recortó $100 millones del presupuesto de incendios del estado meses antes de que estallaran los últimos incendios forestales.

“Una mentira ridícula. Hemos duplicado el tamaño de nuestro ejército de extinción de incendios, hemos construido la flota aérea de extinción de incendios más grande del mundo y hemos aumentado la gestión forestal diez veces desde que asumió el cargo”, publicó Newsom en X en respuesta al informe.

“Es hora de darles a estas personas los hechos”, agregó.

La página también refutó una afirmación del presidente entrante de que el gobernador se negó a firmar una "declaración de restauración del agua" debido a las preocupaciones sobre un pez olfato del Delta en peligro de extinción.

La oficina de Newsom dijo que no había una "declaración de restauración del agua" y que no hay escasez de agua en California.

La oficina del gobernador también ha creado otra página web, https://www.ca.gov/LAFires/, como una ventanilla única para las personas afectadas por los incendios.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC 4 Los Angeles. Haz clic aquí para leerlo.