Mapa: estos son los lugares dónde arden los incendios forestales en California

Los meses cálidos y secos del verano traen una mayor amenaza de incendios forestales de rápido movimiento en California.

Después de un invierno históricamente húmedo, la maleza que brotó en racimos en las laderas del estado se está secando, proporcionando combustible para incendios que pueden propagarse rápidamente en condiciones cálidas, secas y ventosas.

A medida que avanza el verano, CAL FIRE ha informado de más de 3,600 incendios forestales que quemaron más de 22,300 acres.

Eso está por debajo del conteo del año pasado de 4,300 incendios que quemaron más de 37,500 acres.

El promedio de cinco años de California para ese mismo período es de 4,310 incendios forestales y 200,278 acres quemados.

El siguiente mapa muestra dónde están ardiendo los incendios forestales de California. Use la herramienta de escala a la derecha para alternar entre pantallas, incluidos los perímetros de incendio.

