Publican informe sobre alertas erróneas de evacuación por incendios forestales en Los Ángeles

Los hallazgos clave sobre las causas de una alerta errónea de evacuación por incendios forestales, enviada accidentalmente a millones de residentes del condado de Los Ángeles durante los incendios y el vendaval de enero, formaron parte de un informe del Congreso publicado el lunes.

Las alertas dirigidas a los residentes afectados por el incendio Kenneth en la comunidad de West Hills, en el Valle de San Fernando, se enviaron a casi 10 millones de residentes del condado, lo que generó preocupación y confusión. El representante Robert García, uno de los legisladores que solicitó el informe, afirmó que las alertas eran una “llamada de atención” sobre un asunto crucial de confianza pública.

“La falsa alerta del incendio Kenneth fue una llamada de atención”, declaró García en un comunicado el lunes. “Mostró las consecuencias de las fallas de software, la redacción imprecisa de los mensajes y la falta de estándares federales. Debemos modernizar nuestros sistemas de alerta de emergencia para garantizar que las advertencias sean precisas, oportunas y específicas. La confianza del público está en juego”.

El error de alerta, que envió notificaciones móviles con sonido a personas que no se encontraban en la zona de evacuación, se debió a una falla de software que ya se ha corregido, pero se necesita financiación adicional y supervisión de los sistemas de alerta inalámbricos para evitar futuros errores, según el informe.

El informe también sugirió que el condado de Los Ángeles debería mejorar la redacción de los mensajes de alerta para proporcionar detalles específicos sobre las zonas de alerta de evacuación y las marcas de tiempo.

El mensaje de alerta erróneo se envió la tarde del 9 de enero, dos días después del inicio del incendio de Palisades en Pacific Palisades, el incendio Eaton en Altadena y varios incendios menores impulsados ​​por los fuertes vientos de Santa Ana. Se emitieron varias advertencias y órdenes de evacuación en un momento angustioso en el sur de California, mientras los incendios, avivados por el viento, amenazaban a las comunidades.

Kevin McGowan, director de la Oficina de Gestión de Emergencias del condado, explicó que los mensajes erróneos se debieron a un problema informático y que los funcionarios comenzaron a trabajar rápidamente para resolverlo. Sin embargo, al día siguiente se envió un segundo mensaje erróneo, dirigido a la zona del incendio Kenneth.

Según el informe, el informe erróneo inicial se envió a millones de personas porque no se había cargado un “polígono de zona de evacuación” preciso en el sistema federal de alertas y advertencias públicas. La empresa local que gestiona las alertas, Genasys Inc., no notificó al condado la falta del polígono, lo que provocó que la alerta se enviara a 10 millones de personas de todo el condado en lugar de a los vecindarios afectados, según el informe.

El informe señala que Genasys ha implementado medidas de seguridad para corregir el problema. También señala que los funcionarios del condado reaccionaron rápidamente y enviaron un mensaje de corrección en menos de 20 minutos.

Sin embargo, también sugiere que el condado mejore la redacción de los mensajes de alerta para que sean más claros. Según el informe, el condado de Los Ángeles podría haber evitado daños a las personas fuera del área afectada por el incendio Kenneth si su mensaje hubiera incluido más información sobre la ubicación o el momento del peligro. Esta información adicional también es importante para quienes tienen teléfonos antiguos, ya que la geolocalización no es precisa en esos dispositivos.

El informe incluyó ejemplos de descripciones más precisas de las zonas afectadas, como “Se ha emitido una ALERTA DE EVACUACIÓN para Calabasas/Agoura Hills” en lugar de “Se ha emitido una ALERTA DE EVACUACIÓN para su área”

El informe solicitó un aumento de la financiación para la tecnología de alerta inalámbrica de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), junto con requisitos reforzados y la supervisión de las empresas externas involucradas en la emisión de las alertas.

También solicitó la inclusión de mapas en las alertas inalámbricas.