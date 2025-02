La Fase 2 de la remoción de escombros en las zonas incendiadas comienza este martes

La Fase 2 de la remoción de escombros en las zonas quemadas de Eaton y Palisades está programada para comenzar el martes.

La oficina del gobernador Gavin Newsom hizo el anuncio el lunes, diciendo que el gobierno estatal y federal están trabajando a un ritmo récord para permitir que los propietarios reconstruyan.

Según los líderes locales y estatales, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) está en camino de completar la “Fase 1” de remoción de escombros, que incluye la eliminación de materiales peligrosos de las propiedades, dentro del plazo objetivo de 30 días.

La Secretaria de Protección Ambiental de California, Yana García, explica el proceso de evaluación y limpieza de deshechos tóxicos tras un incendio.

“La Fase 2’ está dirigida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que se espera que comience su trabajo en Altadena el martes por la mañana y en Palisades el martes por la tarde.

“Lo que van a ver es un repunte en la actividad en sus comunidades. Sé que han visto muchos camiones de servicios públicos y otros vehículos de reparación, vehículos similares a los de construcción en su vecindario; van a ver cada vez más a medida que lleguemos para recoger los escombros y preparar sus propiedades para ser reconstruidas”, dijo el coronel Brian D. Sawser, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

El coronel Sawser dijo que cada propietario tendrá la oportunidad de hablar con un representante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército antes de que la agencia comience su trabajo. Para aquellos que aún tienen algunas de sus propiedades en pie, como portones y terrazas, pueden hablar con los ingenieros sobre el plan de remoción de escombros.

“Habrá una conversación. No van a hablar con un robot, no van a recibir un mensaje de texto, no van a recibir un correo electrónico. Será una conversación humana, hablaremos con ustedes de 3 a 5 días antes. Nos aseguraremos de que puedan estar allí en el lugar antes de que lleguemos”, dijo el coronel Brian D. Sawser.

Los propietarios pueden optar por participar en el programa gratuito de eliminación de escombros administrado por el gobierno o no participar y contratar a un contratista privado. Para obtener más información sobre cómo pasar a la “Fase 2”, haga clic aquí, donde también puede ver un mapa del estado de la inspección de daños.