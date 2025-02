Líderes del condado de Los Ángeles parecen culparse de los incendios forestales

Los incendios de Palisades y Eaton quemaron más de 37,000 acres y destruyeron más de 14,200 estructuras en conjunto, matando a más de dos docenas de personas en sus devastadores caminos desde que comenzaron el 7 de enero. Los fuertes vientos avivaron las llamas y ayudaron a que se extendieran, mientras que las condiciones secas ayudaron a que la vegetación actuara como combustible para los incendios.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, que estaba de viaje en Ghana cuando estallaron los incendios, pareció echarle la culpa a la jefa de bomberos de la ciudad de Los Ángeles, Kristin Crowley, por no haberle advertido de que se habían pronosticado vientos históricamente fuertes para la ciudad a principios del mes pasado.

En una entrevista televisada, la alcaldesa dijo que si le hubieran dado esa advertencia, habría cancelado su viaje a África.

Al inicio de los devastadores incendios en Los Ángeles, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass se encontraba en África. Bass ha sido criticada por el manejo que le ha dado a la crisis y por su ausencia durante un momento crítico para la ciudad.

“No me llegó a ese nivel de decir ‘algo terrible podría pasar’ y tal vez no debería ir al viaje”, dijo Bass. “Ese tipo de preparación no sucedió. Si hubiera sucedido, les digo que ni siquiera habría ido a San Diego, y mucho menos habría salido del país”.

En una conversación con periodistas el 16 de enero, Crowley dijo que el departamento de bomberos fue advertido de fuertes vientos.

“Nos desplegamos con anticipación”, dijo el jefe de bomberos en ese momento. “El diálogo se llevó a cabo con mi personal de comando”.

Por el contrario, la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Lindsey Horvath, dijo que la oficina del alcalde no se comunicó con ella ni coordinó los asuntos relacionados con los esfuerzos de recuperación del incendio, según mostró la correspondencia obtenida por Los Angeles Times.

“Está bastante molesta porque Bass no se comunicó con ella sobre la reapertura de Palisades”, dijo Julia Wick, una periodista política del LA Times. “No sé qué está pasando allí. Es bastante inusual ver algo tan directo, incluso en un mensaje privado”.