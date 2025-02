El LAFD responde tras mensaje de la alcaldesa Karen Bass

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles está respondiendo a la alcaldesa Karen Bass después de que ella afirmara que la jefa Kristin Crowley no le advirtió con anticipación sobre los fuertes vientos que alimentaron los incendios forestales de Palisades y Eaton.

El incendio en la costa del condado de Los Ángeles quemó vecindarios enteros y se convirtió en el noveno incendio forestal más mortífero y el tercero más destructivo registrado en California.

Bass, que estaba en Ghana como parte de una delegación de la Administración Biden, admitió que hacer ese viaje fue un error.

"Sí, absolutamente", dijo Bass en una entrevista con Conan Nolan de NBCLA. "No hay duda al respecto".

Al inicio de los devastadores incendios en Los Ángeles, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass se encontraba en África. Bass ha sido criticada por el manejo que le ha dado a la crisis y por su ausencia durante un momento crítico para la ciudad.

La alcaldesa Bass también dijo que está trabajando para recuperar la confianza que se pudo haber perdido en medio de la devastación y los esfuerzos de reconstrucción.

"Absolutamente lo es", dijo Bass. "Y creo que tengo que demostrarlo todos los días mostrando lo que estamos haciendo, lo que está funcionando, cuáles son los desafíos. Y sacar a Los Ángeles adelante".

Pero el juego de culpas se intensificó el martes cuando Bass dijo en una entrevista televisiva que no le advirtieron con anticipación sobre los fuertes vientos y las advertencias de bandera roja.

"No llegó a ese nivel para mí decir que algo terrible podría suceder y que tal vez no debería hacer el viaje", dijo Bass en una entrevista televisiva. "Ese tipo de preparación no sucedió. Si hubiera sucedido, les digo, ni siquiera habría ido a San Diego, y mucho menos habría salido del país".

En una declaración a NBC4, el LAFD respondió insistiendo en que el departamento siguió todos los procedimientos de preparación estándar. “Antes del incendio de Palisades, el LAFD envió dos avisos a los medios por correo electrónico, realizó múltiples entrevistas en vivo y grabadas sobre el clima extremo previsto para el incendio y notificó a los funcionarios de la ciudad sobre el próximo evento meteorológico”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.