Jóvenes atletas se unen para superar el desastre dejado por incendio en Altadena

Entre los que perdieron sus hogares en el devastador incendio de Eaton en Altadena se encuentran jóvenes atletas que están aprendiendo lecciones difíciles sobre los desafíos de la vida, tanto dentro como fuera del campo de juego, y sus familias.

Juntos, están aplicando algunas de esas lecciones después de uno de los incendios forestales más destructivos de la historia de California.

"Probablemente el 90% de lo que enseñamos en el campo es sacrificio por los demás, unión como equipo es sacrificio por los demás, así que estamos viendo eso en la realidad", dijo Robert Milton, presidente de Alta Pasa Fastpitch Pasadena Girls Softball y Cal Thunder Milton Softball. "Así que, no somos solo nosotros quienes lo decimos en el campo. Ellas lo están viendo, así que ni siquiera creo que realmente queramos protegerlas de eso. Queremos que puedan pasar por eso y saber que tienen esa fuerza por el resto de sus vidas".

Establecida en 2018, Alta Pasa Fastpitch es una organización deportiva juvenil independiente que entrena a jóvenes atletas en las ciudades de Pasadena y Altadena. La organización es un trampolín para los aspirantes a atletas que buscan la competencia universitaria que incluye campamentos de reclutamiento, evaluaciones y contacto con programas universitarios.

En 2024, la organización incluyó siete equipos de béisbol, 17 equipos de softbol con casi 300 niños y niñas participantes.

Después de que el incendio de Eaton se desatara el 7 de enero en la comunidad al noreste del conado de Los Ángeles, las llamas, avivadas por una tormenta de viento en Santa Ana, destruyeron barrios enteros en Altadena. Entre las casas que se quemaron por completo se encontraban las de familias que participaban en el programa deportivo.

Muchos de ellos han vivido en Altadena durante generaciones.

Abi Milton es una de las jóvenes atletas cuya familia perdió su casa en el incendio.

"En mi caso, sinceramente, no pensé que mi casa iba a ser destruida por el fuego", dijo Abi. "Vi el fuego, pero pensé que iban a poder controlarlo. Mientras me alejaba en el auto, realmente estaba sintiendo lo que estaba sucediendo. Vaya, probablemente mi casa se haya ido. Vivo al lado de mi tío (Robert Milton) y mis abuelos y todos sus hijos y todos mis hermanos en mi casa. Es solo que ya no voy a vivir al lado de mi familia. ¿Qué va a pasar? Fue simplemente abrumador. No sabía cómo sentirme".

Como parte de ese esfuerzo, Alta Pasa Fastpitch está recaudando fondos para becas para todos los participantes que perdieron su hogar en el incendio de Eaton. El objetivo es cubrir los costos de participación en el futuro, incluida la inscripción, las cuotas y el equipo.

"Recordarán esto y se darán cuenta de lo fuertes que eran en ese entonces y de lo fuertes que serán", dijo Matthew Milton, un entrenador de la organización. "A través de esto y de todos los que van a la universidad el año que viene, esto es algo que pueden recordar. Es un trampolín para darse cuenta, cuando están en el aula, de que pueden luchar por algo más. Puedo esforzarme por superar algo más. Los más pequeños pueden admirarlos".

"Creo que eso es muy importante. Pueden admirar a los padres y ver lo fuertes que son a través de este proceso de tratar de encontrar un lugar donde vivir, tratando de asegurarse de que haya comida en la mesa. Este es un proceso que muchos de nosotros no hemos atravesado antes", agregó Milton.