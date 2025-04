Tras 100 días de los incendios forestales en Los Ángeles, ¿Cómo van los esfuerzos de recuperación?

El 17 de abril se cumplieron 100 días desde el inicio de los incendios forestales en Los Ángeles que destruyeron miles de hogares y negocios en Pacific Palisades y Altadena.

En Pacific Palisades, la alcaldesa Karen Bass afirma que la ciudad va camino de lograr la recuperación más rápida de los incendios forestales en la historia del estado.

“La recuperación ha superado con meses de anticipación las expectativas”, declaró Bass. “El suministro de agua y electricidad se restableció en dos meses. Después del incendio Camp se tardó 18 meses. Los primeros permisos se emitieron en 57 días. Tras el incendio Camp se tardó 123 días, y en Woolsey, 230”.

Una de las primera viviendas en ser reconstruida pertenece a una familia de origen brasileño que llegó a Los Ángeles hace 20 años.

Líderes locales y estatales se reunieron el jueves para reconocer las más de 6,800 viviendas y 12 vidas perdidas en el incendio de Palisades.

Dos senadores estatales, el comisionado de seguros de California y la alcaldesa entrante de Malibú se encontraban entre los líderes locales que comparecieron hoy.

“No estamos aquí hoy para celebrar el progreso, sino para reconocer el dolor, el trabajo que aún queda por hacer y renovar nuestro compromiso de acompañar a cada residente en el camino hacia la recuperación”, declaró Marianne Riggins, alcaldesa interina de Malibú.

Bass y la concejal Traci Park comenzaron la jornada en la Biblioteca de Palisades. La alcaldesa explicó que se predijo que el terreno tardaría 30 días en despejarse, pero el Cuerpo de Ingenieros del Ejército lo hizo en seis.

Hasta el miércoles, la ciudad de Los Ángeles había emitido 19 permisos de reconstrucción. Malibú aún no ha emitido ningún permiso de reconstrucción.

John Brown vivió con su esposa y sus dos hijos en el parque de casas móviles Palisades Bowl durante 10 años antes de que se incendiara.

Autoridades del condado de Los Ángeles dieron a conocer dos iniciativas para ayudar a quienes perdieron sus empleos debido a los incendios.

Brown explicó que, debido a discrepancias en las regulaciones de casas móviles y los propietarios, los residentes ni siquiera han podido acceder a la propiedad para revisar las cenizas de sus remolques, y mucho menos hacer planes para la reconstrucción.

Los legisladores también presentaron una legislación para ayudar con el esfuerzo de recuperación, incluido el apoyo a los parques de casas móviles, la gestión de residuos peligrosos y la protección de la propiedad local.

Situación en Altadena

Personas afectadas por el incendio Eaton continúan buscando ayuda. Voluntarios y organizaciones caritativas reparten despensas y artículos básicos a los que perdieron su hogar y pertenencias.

Quienes perdieron todo debido al incendio continúan pensando en la recuperación y reconstrucción de sus hogares.

“[A veces] no dormía, no comía por pensar ‘cómo voy a hacer esto. Como voy a seguir adelante’”, cuenta Stephanie Castellón, quien perdió su hogar en el incendio Eaton.

“En veces me deprimo me parece imposible, ¿verdad?, pero me levanto porque la vida es caer y levantarse”, agregó su madre, Rosa Castellon.

En los 100 días transcurridos desde el incendio Eaton, Stephanie Castellón se ha dedicado, casi de tiempo completo a intentar tener un hogar de nuevo. Es un proceso que señala, no ha sido fácil

Los residentes de las áreas afectadas por el incendio Eaton dicen que las pruebas de alto nivel de plomo está dificultando el regreso a sus hogares.

“Esto ha sido un proceso bien lento. Tenía que meter los documentos a la ciudad para asegurarme que soy la dueña de la propiedad, después verificar y entramos en una lista de espera”, cuenta Castellon.

Sin embargo, ella admite que fue una de las personas afortunadas.

“La aseguranza, gracias a Dios, tenía Allstate. Entonces si, ellos me respondieron como aseguranza”, dijo Castellon.

Mientras equipos de trabajadores y maquinaria pesada marcaban los lotes que están listos para empezar a construir, Stephanie Castellón mostró a Telemundo 52 como vigila el progreso a través de una aplicación.

“Aquí estoy en azul, aquí estoy yo. Entonces, estoy en proceso de que contacte con el contratista que va a venir a limpiar la propiedad. Ahora solo es esperar”, señala mostrando la aplicación.

El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California actualizó su clasificación de las zonas con mayor riesgo de incendios forestales. María Paula Ochoa reporta para Telemundo 52 a las 6 p.m. el 24 de marzo de 2025.

“En algunas propiedades el escombro ha sido completamente removido. En la de los Castellon [su propiedad] no han empezado y nos dicen que tendrán que esperar a que toda esta cuadra este completamente libre de escombro antes de poder empezar a reconstruir”.

Por los momentos, Stephanie Castellón, sus dos hijos y sus padres viven en un departamento en Los Ángeles con ayuda de su compañía de seguros. Pero, entre retos, contratiempos y mucha paciencia, se sienten optimistas sobre el regreso a su hogar.

“Posiblemente en un año y medio. Posiblemente”, dice Castellon.

Castellón dice que está muy cerca de la fase final para reconstruir, pero sabe que hay más de 8,700 personas en la misma situación.