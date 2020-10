Incendio Silverado sigue ardiendo mientras algunos residentes de Irvine regresan a casa

Miles de residentes de Irvine evacuados debido al incendio de Silverado regresaban a casa el miércoles por la mañana mientras los bomberos trabajaban para contener el incendio, que ha ennegrecido 13,354 acres y solo está contenido en un 5%.

Según Steve Concialdi, de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, quien se desempeña como portavoz del Silverado Fire, los residentes de las siguientes áreas de Irvine recibieron autorización para regresar:

Residentes al sur de Portola Parkway y al oeste de 133 Toll Road, así como aquellos al este de 133 Toll Road hasta Portola High School.

Desde el norte de Great Park Boulevard hasta Irvine Boulevard, incluida la zona comercial al oeste de Bake Parkway y al sur de Irvine Boulevard hasta Toledo Way.

y al sur de Portola Parkway, al este de 133 Toll Road y al oeste

de Axis.

Irvine Boulevard entre Axis y Alton Parkway permanece cerrado, dijo Concialdi.

La repoblación fue "un testimonio del arduo trabajo de todos los bomberos en tierra y en el aire que han trabajado duro los últimos dos días para proteger la vida y la propiedad", dijo Concialdi, y agregó que ninguna casa ha sido dañada o destruida como resultado. del Silverado Fire.

En su apogeo, 70,000 personas estaban bajo órdenes de evacuación en Irvine y otras 9,500 fueron evacuadas en Lake Forest, según la OCFA y los funcionarios de Lake Forest. No estaba claro cuántos residentes quedaron evacuados.

Cerca de 1,200 personas fueron asignadas para combatir el incendio, destacó Concialdi.

Al menos 14 helicópteros y aviones combatieron el fuego, según el jefe de la OCFA, Brian Fennessy, quien dijo que el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California tomaría el mando de los incendios de Silverado y Blue Ridge.

El incendio estalló a las 6:47 a.m. del lunes en el área de las carreteras Santiago Canyon y Silverado Canyon en las montañas de Santa Ana.

El lunes por la noche, Southern California Edison dijo a los funcionarios de California que un cable de amarre podría haber entrado en contacto con su conductor primario aéreo, provocando el incendio. SCE envió una carta a la Comisión de Servicios Públicos de California el lunes por la noche reconociendo que tenía instalaciones eléctricas aéreas en el área donde estalló el incendio.

Cinco bomberos resultaron heridos en el incendio de Silverado, dijo Fennessy. Dos se encuentran en estado crítico y los otros tres han sido tratados por heridas leves en hospitales locales y dados de alta, dijo el jefe de bomberos.

Aquellos que deseen donar a los bomberos heridos pueden contribuir al Fondo de Ayuda para Bomberos Caídos de OCPFA en http://www.ocfirefighters.org.

Se les ha dicho a los funcionarios que las próximas 24 a 48 horas serán críticas para su recuperación. Tienen 26 y 31 años. Ambos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado alrededor de las 12:15 p.m. el lunes, uno más del 65% del cuerpo y el otro más de la mitad del cuerpo, explicó Fennessy.

Ambos bomberos fueron intubados en OC Global Medical Center en Santa Ana, dijo.

El alguacil del condado de Orange, Don Barnes, advirtió a los "mirones" que se mantengan fuera del área porque pueden obstruir las carreteras necesarias para que los socorristas respondan rápidamente a las emergencias.

El alguacil también dijo que estafadores sin escrúpulos están usando los incendios para engañar a los residentes haciéndoles creer que están donando a una buena causa, pero Barnes dijo que la policía y las agencias de bomberos nunca pedirán donaciones, por lo que la gente debería colgar a cualquiera que pretenda representar a la policía y fuego buscando donaciones.

Se han emitido órdenes de evacuación para el área de Jackson Ranch y Williams Canyon, dijo la OCFA. Silverado y Trabuco Canyons a lo largo de Live Oak Canyon estaban bajo advertencias de evacuación, dijo un portavoz de la agencia.

La OCFA también anunció una advertencia de evacuación el martes por la mañana para Mission Viejo en las áreas de El Toro Road al norte, Marguerite Parkway al oeste, Upper Oso Reservoir al este y Los Alisos Boulevard al sur. Con 554 casas en Mission Viejo bajo una advertencia de evacuación, la ciudad ha abierto el Centro Comunitario y Centro de Personas Mayores Norman P. Murray como refugio, dijeron las autoridades.

Más tarde el martes, se emitió una orden de evacuación obligatoria para los residentes de Modjeska Canyon.

Los puntos de evacuación temporales en el condado estaban en el Centro Comunitario Brea, 695 Madison Way; Santiago Canyon College, 8045 E. Chapman Ave .; Escuela secundaria Woodbridge, 2 Meadowbrook, Irvine; Centro Comunitario Norman P. Murray, 24932 Veterans Way, Mission Viejo; Escuela secundaria El Toro, 25255 Toledo Way, Lake Forest; y Thomas Lasorda Jr. Field House, 4701 Casa Loma, Yorba Linda.

El Brea Community Center, El Toro High School y Lasorda Field House estaban abiertos las 24 horas, mientras que los otros estaban abiertos hasta las 9 p.m.

El zoológico de Santa Ana albergaba a unos 150 animales del zoológico del condado de Orange en el parque regional de Irvine que fueron trasladados debido a ambos incendios forestales.

La alcaldesa de Irvine, Christina Shea, dijo que la ciudad abrió ocho instalaciones para albergar a los residentes evacuados y varias se llenaron rápidamente.

El jefe del Departamento de Policía de Irvine, Mike Hamel, dijo que los funcionarios de la ciudad estaban trabajando con la Cruz Roja Estadounidense para proporcionar refugio durante la noche a los residentes que no tenían adónde ir. El refugio de animales de la ciudad estaba abierto para albergar mascotas.

Según la ciudad de Irvine, los centros de evacuación se establecieron en:

Escuela secundaria universitaria: 4771 Campus Drive.

Escuela secundaria Woodbridge: 2 Meadowbrook.

Centro Comunitario Las Lomas: 10 Federation Way.

Centro Comunitario Turtle Rock: 1 Sunnyhill.

Centro Comunitario Universitario: 1 Beech Tree Lane.

Centro Comunitario Quail Hill: 35 Shady Canyon Drive.

Centro Comunitario Los Olivos: 101 Alfonso.

Centro Comunitario de Harvard: 14701 Harvard.

Rancho Senior Center: 3 Ethel Coplen Way.

Todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Irvine están cerradas los miércoles.

Las escuelas del Distrito Unificado de Tustin operarán en un horario normal, excepto las clases de educación especial, que se llevarán a cabo en línea, dijo el distrito.

Los cierres de carreteras a partir del martes incluyeron la carretera de peaje 133 en dirección norte entre las autopistas 5 y 241, y en dirección sur entre la 241 y la autopista de Santa Ana. La carretera de peaje 241 está cerrada en dirección norte desde Oso Parkway hasta la autopista 91 y en dirección sur entre la 91 y Lake Forest Drive.

La carretera de peaje 261 se cerró en dirección norte entre Irvine Boulevard y 241 y Santiago Canyon Road y en dirección sur entre la 241 y Santiago Canyon Road e Irvine Boulevard.

La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange instó a los residentes de las áreas afectadas a permanecer en el interior, limitar la actividad al aire libre, mantener las ventanas y puertas cerradas y utilizar acondicionadores de aire para filtrar el aire.

Un mapa de las áreas bajo órdenes de evacuación o advertencias está disponible en https://ocsheriff.gov/commands-divisions/field-operations-investigations-command/emergency-management/resources-during.