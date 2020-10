Incendio Blue Ridge quema más de 14,000 acres en Yorba Linda y Chino Hills

Un incendio de maleza impulsado por el viento en Yorba Linda que quemó 14,334 acres, dañó siete casas y destruyó una permaneció 0% contenido el miércoles por la mañana.

La superficie quemada se redujo el martes por la noche desde aproximadamente 15,200 horas antes, según el portavoz de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Steve Concialdi.

Inicialmente llamado Incendio Green y luego rebautizado como Incendio Blue Ridge, el fuego se informó a las 12:55 p.m. el lunes junto al Green River Golf Club, justo al lado de Green River Road y la autopista 91 en Corona, según el Departamento de Bomberos de Corona.

Se han ordenado evacuaciones en 5,958 hogares en Chino Hills y 2,500 en Yorba Linda. En Brea, se ordenó la evacuación de 276 viviendas, 680 viviendas evacuadas voluntariamente y ninguna vivienda sufrió daños allí, dijeron las autoridades.

Las llamas de dos pequeños incendios saltaron la autopista 71 el martes, pero se extinguieron rápidamente, dijo el capitán de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Jason Fairchild.

Los funcionarios de Brea y Chino Hills estaban manejando las órdenes de evacuación, destacó el capitán de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Thanh Nguyen.

"Estamos tratando de organizarlo para que sea un punto central de información", señaló Nguyen.

La OCFA emitió órdenes de desalojo alrededor de las 11 p.m. Lunes para residentes que viven en miles de hogares en las siguientes áreas:

La comunidad de Hidden Hills y Yorba Linda, al norte de la autopista 91, al este de Gypsum Canyon.

Todo Carbon Canyon desde la línea del condado hasta Summit Ranch en Chino en el condado de San Bernardino.

Casas en los lados este y oeste de Carbon Canyon Road, incluidos Sleepy Hollow, Oak Tree Downs, Pine Valley Estates, Western Hills y Summit Ranch al oeste de Chino; Valley Springs, Carriage Hills y Old Carbon Canyon Road hacia el este.

Los funcionarios de la ciudad de Brea emitieron evacuaciones obligatorias justo después de la medianoche del martes para los residentes de Carbon Canyon, al este de Brea Hills hasta la línea del condado, incluidos los vecindarios de Olinda Village y Hollydale, y se instaron evacuaciones voluntarias para las áreas de Olinda Ranch y Brea Hills.

Los puntos de evacuación temporales en el condado de Orange estaban en el Centro Comunitario Brea, 695 Madison Way; Santiago Canyon College, 8045 E. Chapman Ave.; Escuela secundaria Woodbridge, 2 Meadowbrook, Irvine; Centro Comunitario Norman P. Murray, 24932 Veterans Way, Mission Viejo; El Toro High School, 25255 Toledo Way, Lake Forest, y Thomas Lasorda Jr. Field House, 4701 Casa Loma, Yorba Linda.

Brea Community Center, El Toro High School y Lasorda Field House estaban abiertos las 24 horas, mientras que los demás estaban abiertos hasta las 9 p.m., pero Woodbridge High abrirá durante la noche si es necesario.

Aproximadamente a las 2 a.m. del martes, los funcionarios del condado de Los Ángeles emitieron una advertencia de evacuación para un área al sur de Diamond Bar, bordeada por Grand Avenue al norte, Diamond Bar Boulevard al oeste, la línea del condado de Los Ángeles/Orange al sur y la línea del condado de Los Ángeles/San Bernardino hacia el este.

Las órdenes de evacuación obligatorias se emitieron a las 4:25 a.m. en la ciudad de Chino Hills del condado de San Bernardino para los residentes al sur de Soquel Canyon Parkway, incluida toda el área de Bell Ridge Drive y Golden Terrace Drive en el oeste hasta Misty Hill Drive en el este.

También bajo una orden de evacuación obligatoria están las comunidades al norte de Soquel Canyon Parkway en Pipeline Avenue, al oeste de la escuela primaria Wickman, incluidas las casas en Winged Foot Way, Pebble Beach Lane, Singing Hills Drive, August Drive y Firestone Lane.

Las órdenes de evacuación emitidas el lunes por la noche incluyeron todo Carbon Canyon desde la línea del condado, al oeste de Sleepy Hollow hasta Summit Ranch en los lados norte y sur de Carbon Canyon Road y el área de Village Oaks, al oeste de Peyton Drive cerca de Bayberry, incluida Oak Creek Road, Oak Canyon Drive y Oak Crest Drive y toda la comunidad de Vellano.

La orden de desalojo incluye Sleepy Hollow, Hill of Hope, Hillcrest, Oak Tree Downs, Pine Valley Estates, Western Hills Estates, Valley Springs/Western Hills Oaks, Carriage Hills y Old Carbon Canyon Road hacia el sur.

Se emitió una advertencia de desalojo alrededor de la 1:25 a.m. para los residentes en Butterfield Ranch, al oeste de Butterfield Ranch Road, al sur de Pine Avenue hasta la autopista 71.

No hubo órdenes de evacuación ni advertencias para Corona, según la OCFA.

El jefe del incendio ingresó al condado de Orange alrededor de la 1:20 p.m. El lunes, y las llamas ardieron hacia Yorba Linda, lo que representa una amenaza para decenas de residencias.

No hubo información inmediata sobre la causa del incendio.

El lunes, el gobernador Gavin Newsom obtuvo una subvención de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. La subvención ayudará a las agencias locales y estatales que respondieron al incendio a solicitar el reembolso del 75% de sus costos elegibles de extinción de incendios.

La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de Orange, Michelle Steel, firmó una declaración de emergencia el martes y le pidió al gobernador que firmara una también para que el condado liberara más fondos.

El zoológico de Santa Ana albergaba a unos 150 animales del zoológico del condado de Orange en el parque regional de Irvine que fueron trasladados debido a los incendios forestales.