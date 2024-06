Cómo el humo del incendio Post afecta la calidad del aire del condado de Los Ángeles

Una advertencia de calidad del aire está vigente para partes de los condados de Los Ángeles y Ventura el lunes debido al humo de un incendio forestal que creció a más de 14,000 acres durante el fin de semana.

El Post Fire comenzó el sábado por la tarde en las carreteras Ralph's Ranch y Gorman School en la comunidad de Gorman, en el norte del condado de Los Ángeles, cerca de la autopista 5. Avivado por fuertes vientos, el incendio creció a 14,625 acres hasta el lunes y solo estaba contenido en un 8 por ciento.

“A este punto [el humo] se está dispersando ya por todos lados”, dijo el meteorólogo de Telemundo 52, Marcos Mora. “Es importante que usted limite el tiempo al aire libre”.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD) emitió una advertencia de humo de incendios forestales para las áreas de Santa Clarita y Castaic, y se espera que los vientos del noroeste empujen el humo del incendio hacia el sureste hacia Santa Clarita, el Valle de San Fernando y partes del Bosque Nacional Ángeles.

“Los vientos del noroeste volverán a empujar el humo desde el sureste del Post Fire hacia el Valle de San Fernando, Santa Clarita y el Bosque Nacional Ángeles. El AQI puede llegar a Insalubre o más alto”, dijo la agencia en una actualización del lunes.

La agencia aconsejó a las personas en el área que limiten su exposición permaneciendo en interiores con ventanas y puertas cerradas o buscando refugio inmediato, eviten la actividad física vigorosa y enciendan sus aires acondicionados o purificadores de aire.

“Es mejor evitar el uso de refrigeradores tipo pantano o ventiladores para toda la casa que traen aire del exterior”, dijo la agencia. “Los residentes también deben evitar quemar leña en sus chimeneas o fogones. Y, si es absolutamente necesario estar afuera, una máscara N95 o un respirador P100 que se ajuste adecuadamente puede brindar cierta protección”.

Consejos de salud sobre la calidad del aire

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur ofrece los siguientes consejos para limitar los impactos del humo de los incendios forestales en la salud.

Limite su exposición permaneciendo en el interior con ventanas y puertas cerradas o buscando un refugio alternativo.

Evite la actividad física vigorosa.

Encienda su aire acondicionado y/o un purificador de aire. Si es posible, no utilice refrigeradores tipo pantano ni ventiladores para toda la casa que introduzcan aire exterior.

Evite quemar leña en su chimenea o brasero y minimice las fuentes de contaminación del aire interior, como velas, incienso, freír y asar a la parrilla.

Si debe estar afuera, un respirador N95 o P100 que le quede bien puede brindarle cierta protección.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.