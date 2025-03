Condado de Los Ángeles demanda a SoCal Edison por daños causados por incendio Eaton

El condado de Los Ángeles presentó una demanda el miércoles contra Southern California Edison (SoCal Edison) por el mortal incendio Eaton en el área de Altadena al noreste de Los Ángeles.

La demanda, que incluye a SoCal Edison y Edison International, busca recuperar los costos y daños causados ​​por el segundo incendio forestal más destructivo registrado en California. El incendio Eaton, uno de los varios que se desataron el 7 de enero durante una tormenta de vientos de Santa Ana, destruyó 9,400 estructuras y provocó 17 muertes, según CalFire.

Los parques del condado, un centro natural, senderos y otras infraestructuras comunitarias resultaron dañados en el incendio de 14,000 acres, según un comunicado de prensa del condado que anuncia la demanda.

"Numerosos departamentos y empleados del condado respondieron y continúan ayudando a los residentes afectados por la destrucción del incendio", dijo el condado en un comunicado. "El condado rápidamente contrató personal y continúa ofreciendo recursos en un Centro de Recuperación de Desastres en Altadena para ayudar a los residentes y las empresas a superar las extensas dificultades que enfrentan debido al incendio. El caso del condado es esencial para el proceso de restauración y reconstrucción de la comunidad, incluidas las residencias y las empresas, para recuperarse de la devastación".

Telemundo 52 se ha comunicado con SoCal Edison para obtener comentarios. Los funcionarios de Edison han dicho anteriormente que la causa del incendio aún estaba bajo investigación.

La demanda alega que los testigos, las fotos y los videos indican que "el incendio comenzó directamente debajo de las líneas de transmisión de SCE en Eaton Canyon". Edison International dijo a principios de febrero que se están revisando videos, fotografías y más para determinar qué inició el incendio de Eaton y que está "explorando todas las posibilidades, incluida la posibilidad de que el equipo de SCE estuviera involucrado".

Una empresa de abogados que está demandando a Southern California Edison obtuvo un video recién publicado que, según dice, parece mostrar arcos eléctricos y chispas en la noche del 7 de enero en el origen del mortal incendio de Eaton en Altadena.

En los días y semanas posteriores al incendio, salieron a la luz varios videos que aparentemente muestran las primeras llamas en Eaton Canyon, cerca de la infraestructura de servicios públicos. Después de que comenzó el incendio de Eaton, SoCal Edison informó a la Comisión de Servicios Públicos de California sobre una falla en su línea de transmisión aproximadamente en el momento en que comenzó el incendio en una noche extremadamente ventosa en Altadena.

En esa carta del 6 de febrero a la CPUC, Edison dijo que "la evidencia fotográfica de su torre al final de la línea de transmisión inactiva Mesa-Sylmar muestra signos de potencial arco eléctrico y daños en el equipo de conexión a tierra de dos de los tres conductores inactivos".

El condado dijo que todavía está contando los costos y daños del incendio de Eaton y la recuperación, pero estimó que alcanzarán al menos cientos de millones de dólares.

La ciudad de Pasadena también presentó una demanda, que planteó acusaciones similares contra la empresa de servicios públicos.

