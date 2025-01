Campaña busca ayudar a personas y empresas afectadas por los incendios

Lo que debes saber The Great Los Angeles Dine Out

Miércoles 29 de enero

El evento fue creado para ayudar a los restaurantes y su personal afectados por los incendios de Los Ángeles

Si cena fuera de casa el 29 de enero, considere publicar una foto de su comida en las redes sociales con la etiqueta #TheGreatLosAngelesDineOut

Delicato Wines y Rich Products donarán $5 por cada publicación, hasta un máximo de $50,000, a Restaurants Care; las dos empresas y Open Table se unirán en el día de recaudación de fondos

La organización sin fines de lucro se dedica a ayudar a los trabajadores de restaurantes afectados por los incendios; lea más sobre sus esfuerzos aquí.

Los amantes de la comida, los expertos en restaurantes y cualquier persona que disfrute de salir a cenar de vez en cuando recordarán The Great American Takeout, una iniciativa a gran escala que recaudó dinero para el personal de los restaurantes cerrados temporalmente durante los primeros días de la pandemia.

Quizás recuerde haber participado en la comida para llevar una o dos veces. Si es así, probablemente recuerde que la campaña de donación puso el foco en Restaurants Care, una organización benéfica que se dedica a "Cuidar a las personas que están en el corazón de los restaurantes".

La campaña ha regresado después de cuatro años de ausencia, pero con un cambio de enfoque urgente: el esfuerzo "Great" 2025 tiene como objetivo mostrar el amor local por las personas y las empresas afectadas por los incendios que comenzaron el 7 de enero.

Se llama The Great Los Angeles Dine Out, un evento que espera inspirar a los habitantes del sur de California a cenar en un lugar favorito y, al mismo tiempo, ayudar a los esfuerzos de ayuda contra incendios de Restaurants Care.

The Great Los Angeles Dine Out se llevará a cabo el miércoles 29 de enero. Si comes en un restaurante ese día, considera tomar una foto de tu comida y compartirla en las redes sociales con la etiqueta #TheGreatLosAngelesDineOut.

También está bien llevar tu comida a casa si quieres comer en casa o en otro lugar.

Delicato Wines y Rich Products donarán $5 a Restaurants Care por cada publicación, hasta $50,000.

Varios restaurantes queridos se perdieron en los incendios, y la organización está ansiosa por ayudarlos en este momento; Puede encontrar cómo "(a)plicar ayuda o donar a alguien que lo necesite" aquí.

Y aunque The Great Los Angeles Dine Out no está relacionado con Dine LA, la enorme Semana de los Restaurantes de SoCal se llevará a cabo el 29 de enero con su propio componente de recaudación de fondos: LA Tourism donará $5 por cada reserva a la Cruz Roja Estadounidense, con una contribución equivalente de Bank of California.

Cientos de restaurantes participan en Dine LA, que se llevará a cabo del 24 de enero al 7 de febrero; descubra los detalles de la recaudación de fondos ahora, así como los restaurantes Dine LA cerca de usted.

Ya sea que se una a The Great Los Angeles Dine Out el 29 de enero o a Dine LA o a ambos, considere la comida en el restaurante que disfruta como una forma amable de mostrarle a un puesto de hamburguesas querido, un lugar espectacular de mariscos o un lugar de desayuno de confianza que los apoya durante estos días difíciles, así como a los empleados de restaurantes en toda la región.