California: congelación de contrataciones federales de Trump detiene la incorporación de bomberos

LOS ÁNGELES - La congelación de contrataciones federales del gobierno de Donald Trump ha detenido la incorporación de miles de bomberos federales de temporada, incluidos aquellos que trabajan para agencias llamadas a ayudar a combatir los devastadores incendios del área de Los Ángeles, creando un posible déficit de estos trabajadores antes de la próxima temporada de fuegos.

Aunque la orden ejecutiva del 20 de enero del presidente Trump dice que la congelación no se aplica a los puestos relacionados con la "seguridad pública", los bomberos federales no están exentos, según una persona que trabaja en contrataciones en la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés).

El Servicio Forestal de Estados Unidos, la BLM y el Servicio de Parques Nacionales emplean a más de 15,000 bomberos profesionales y temporales que se encargan de la gestión del combustible, combaten incendios forestales y ayudan a otras jurisdicciones en emergencias como parte del Sistema Nacional de Gestión de Incidentes.

En al menos una oficina de campo de la BLM, una división del Departamento del Interior, los funcionarios involucrados en la contratación anual recibieron instrucciones en un correo electrónico revisado por NBC News de "retener todas las ofertas relacionadas con puestos de bomberos" debido a la congelación.

La agencia "ya estaba en medio de la contratación de su fuerza laboral de verano (para bomberos) cuando se implementó la congelación de contrataciones federales", dijo un gerente de contrataciones federales en Utah a la afiliada de NBC, KSL, en Salt Lake City.

Otro funcionario de la BLM que participó en la contratación dijo: "El nivel de estupidez y negligencia aquí es indignante".

"¿Qué pasa si no hay nadie que se presente? ¿Cuántas personas murieron con mangueras de jardín en sus manos?", dijo. "Las personas que toman estas decisiones no son las que sus casas se van a quemar", agregó.

La contratación de bomberos federales es un proceso largo debido a las verificaciones de antecedentes federales. Cualquier demora en el proceso genera inquietud sobre una fuerza de bomberos federal con poco personal, especialmente después de los incendios Eaton y Palisades en el condado de Los Ángeles, que mataron al menos a 29 personas y destruyeron o dañaron más de 18,000 estructuras, arrasando barrios enteros.

"Los bomberos federales son la columna vertebral de la protección de la seguridad pública y la extinción de incendios en el estado de California", dijo el jueves Brian Ferguson, portavoz del gobernador Gavin Newsom. "La falta de contrataciones pone en riesgo tanto a las tierras forestales federales como a los ciudadanos de California", indicó.

Newsom le comunicó a NBC News el mes pasado que los incendios serían los más costosos en la historia de Estados Unidos en términos de destrucción.

NBC News fue testigo de cómo los bomberos del Servicio Forestal de Estados Unidos respondieron al incendio Palisades, y también combatieron el fuego Eaton en el Bosque Nacional Ángeles. Allí desplegaron cinco grandes aviones cisterna, 10 helicópteros contra incendios y docenas de camiones de bomberos, según la publicación Government Executive, que cubre noticias comerciales federales.

Según un video obtenido por KTLA-TV de Los Ángeles, los equipos federales salvaron un vecindario en el incendio Eaton.

El Servicio Forestal, la mayor de las agencias federales de lucha contra incendios, está sujeto a una congelación de contrataciones en todo el departamento, según un memorando del 21 de enero de Gary Washington, secretario interino del Departamento de Agricultura, que supervisa la agencia.

"En este momento, no hay excepciones a la congelación de contrataciones en lo que respecta al Departamento", escribió. "En consecuencia, a partir de ahora, las agencias y oficinas no están autorizadas a extender una oferta de empleo a ninguna persona. Las personas a quienes se les haya extendido una oferta de empleo, pero no hayan aceptado, serán contactadas de inmediato y se les informará que la oferta ha sido revocada", agregó.

Steve Gutiérrez, miembro de la Federación Nacional de Empleados Federales, confirmó que se habían revocado las ofertas y dijo que la congelación de contrataciones se complica aún más por otros esfuerzos para reducir la fuerza laboral federal cuando ya hay escasez de bomberos federales.

Gutiérrez, un veterano con 15 años en el Servicio Forestal, dijo que miles de bomberos en estado de prueba también corren el riesgo de ser despedidos.

"Tenía la esperanza de que hubiera una excepción o exención para esto", señaló Gutiérrez.

Una congelación de contrataciones federales en 2017 eximió a los bomberos.

El Departamento del Interior indicó en un comunicado el jueves que está "implementando la Orden Ejecutiva del Presidente Donald J. Trump en toda la fuerza laboral civil federal".

El Servicio Forestal expresó en un comunicado que está "trabajando activamente con la OPM en sus puestos de extinción de incendios forestales", refiriéndose a la Oficina de Gestión de Personal de la Casa Blanca.

El Servicio de Parques Nacionales, la Casa Blanca y el Centro Nacional Interinstitucional de Bomberos en Boise, Idaho, que coordina los esfuerzos de los bomberos federales, no respondieron a solicitudes de comentarios.

Sergio Gor, director de personal presidencial de la Casa Blanca, dijo a Fox News, refiriéndose a la congelación pero no específicamente a los bomberos, que "la congelación de contrataciones vigente nos permite examinar a las nuevas personas que ingresan y también a otros puestos, pero hay que hacer limpieza. Mira, es una de esas cosas".

Gutiérrez, el líder sindical, mencionó que además de la congelación de contrataciones, una carta de oferta a cambio de renuncia enviada a la fuerza laboral federal también llegó a los bomberos federales actuales.

"No sé cómo pudo pasar esto. Creo que es una bofetada a estos hombres y mujeres valientes que están ahí afuera contribuyendo al servicio público y salvando comunidades, solo para estar en la ladera diciendo: 'Oye, aquí está tu carta de renuncia, fírmala antes de esta fecha'", lamentó.

Esta historia se publicó originalmente en NBC News.