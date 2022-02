Bomberos combaten incendio forestal en el área de Laguna Beach

Los bomberos combaten un incendio forestal que provocó desalojos en el área de Laguna Beach.

El incendio, estimado en unos 10 acres, se originó en una ladera sobre Emerald Bay, alrededor de las 4 a.m. Se podían ver llamas y humo desde Long Beach y otras partes del sur de California..

Se emitió una orden de evacuación para Irvine Cove y Emerald Bay. Una advertencia de evacuación estaba vigente para North Laguna

Ninguna vivienda ha resultado dañada.

"Lo encontramos con una respuesta muy sólida", dijo el jefe de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Brian Fennessy. "Si le pedimos que evacúe, por favor salga de su casa".

Se informaron de otros focos de incendios debido a que las brasas esparcidas por el viento cayeron en la maleza seca.

"Este viento sigue aullando", dijo Fennessy. "Realmente se dirige hacia un área más abierta".

Las clases en la Escuela Primaria El Morro fueron canceladas debido al incendio, dijo el distrito escolar.

Los fuertes vientos de Santa Ana, conocidos por avivar las llamas de los incendios forestales, están en el pronóstico del jueves. Se emitió una advertencia de vientos fuertes para partes del sur de California, incluida la costa del condado de Orange.

Los detalles sobre cómo comenzó el incendio no estuvieron disponibles de inmediato.

