Mujer que perdió su hogar en incendio Eaton se reencuentra con su gata 32 días después

Más de un mes después del incendio Eaton en Altadena, una gata que se perdió mientras era evacuada se reencontró con su dueña.

Los dueños se reencontraron con su amada mascota gracias al trabajo de dos rescatadores de gatos locales y una llamada de un vecino.

Los dos cazadores locales dicen que entraron en acción inmediatamente tras el incendio Eaton, queriendo poner en práctica sus habilidades y salvar a todos los gatos que pudieran.

Cientos de mascotas afectadas por el incendio fueron llevados al Pasadena Humane Society y ahora esperan que sus dueños los recojan. Christian Cazares reporta a las 6 p.m. para Telemundo 52.

Y ese trabajo continúa mientras siguen yendo a hogares día y noche y planeando más reuniones.

“La encontré cuando tenía cuatro semanas”, dijo Ria Cousineau, dueña de la gata Bergie.

La noche del incendio Eaton el mes pasado, Bergie puso a prueba su propia resiliencia.

“Se escapó y pasé unos 15 minutos buscando por toda la casa”, dijo Cousineau. “No sé dónde se fue a esconder y se estaba acercando cada vez más. Así que finalmente tuve que irme. Dejé la puerta del perro abierta, esperando que encontrara al menos una manera de salir de la casa”.

La casa de Cousineau, justo debajo de las laderas ahora estériles, fue destruida.

Ella dice que un par de días después se enteró de que había un gato de aspecto similar en la Sociedad Protectora de Animales y tuvo esperanzas.

“Bergie tiene un pequeño corte en la oreja y eso es algo que iba a usar. Pero la gata de la Sociedad Protectora de Animales tenía las orejas quemadas. Pero seguimos visitándola”, dijo Cousineau.

Un oso hizo de la parte baja de una casa su morada después del incendio Eaton que azotó a la zona de Altadena y Pasadena.

Tenía la esperanza de que ese fuera su gato, pero no lo era.

Pasaron las semanas y luego recibió un mensaje de texto de su vecino con una publicación de un gato desaparecido que habían encontrado.

“Tengo dos gatos y tienen microchips, así que no me lo han pedido, pero no me molestan los correos. Recibo correos electrónicos cada dos días, sobre gatos desaparecidos, y me dan una muestra representativa de dónde creen que se perdió”, dijo Steve Schklair, quien ayudó a reunir a Bergie con su dueña.

“Y luego aparece este correo electrónico aleatorio que dice que encontramos este gato y se parecía a ella, así que le envié la foto y se emocionó mucho y es su gato y dice, sí, incluso tiene un corte y está aquí”, dijo Schklair.

“Ya tenemos las habilidades para atrapar, así que nos resultó obvio que esto es algo que podíamos hacer”, dijo Amy Dresser, una de las cazadoras locales.

Amy Dresser y Lexi Van Der Hoeven, que son voluntarias del grupo “Sante D’or”, hicieron del trabajo de encontrar gatos desaparecidos después del incendio su misión personal, recibiendo donaciones que van desde comida para gatos hasta cámaras.

Dueños de caballos llegaron a rescatarlos y llevarlos a un lugar seguro tras el incendio Eaton en el área de Altadena.

“Una buena amiga nuestra, Jen Night de Del Gato Rescue, nos conectó con otro rescate que está en Palisades y básicamente nos enviaron 13 cámaras por la noche”, dijo Van Der Hoeven.

Las cámaras captaron a Bergie viniendo a buscar comida en medio de la noche en múltiples ocasiones, todo el tiempo mientras Amy y Lexi la rastreaban.

“La primera noche la seguí sosteniendo y acunando y ella solo quería que la consolaran y yo le dije que tenía que ser el bebé de alguien”, dijo Dresser.

En vísperas del día de San Valentín, Bergie y su dueña se reencontraron, 32 días después del incendio.

Cousineau dijo que cuando Bergie regresó a casa, estaba emocionada de ver a sus amigos, especialmente a Ruby, la perrita con la que creció.

Ahora, en una casa alquilada en Pasadena con su pareja y sus mascotas, hay una nueva normalidad para todos

“Solía ​​ser muy quisquillosa con la comida y ya no lo es. “Ella come lo que le dan y grita todo el tiempo, como si me diera de comer o me tocara”, dijo Cousineau.

“Sé que es terrible perder tu hogar, pero siento que salieron con todos sus animales y se siente increíble ser parte de esto, tener a su familia completa”, dijo Dresser.

Dresser y Van Der Hoeven dijeron que han atrapado a más de 20 gatos en total y han sido parte de cinco reuniones como Cousineau y Bergie, y dos más esperan reunirse con sus dueños en este momento.