Incendio forestal arde en las montañas del condado de San Bernardino

Un incendio forestal fue reportado el miércoles en una parte remota de las montañas del condado de San Bernardino.

El incendio Knob ardía al norte de Lytle Creek y al sur de Wrightwood en las montañas de San Gabriel, a unas 15 millas al noroeste de San Bernardino.

Hasta el momento no se han reportado estructuras amenazadas por el fuego en Cajon Pass. Se podía ver humo desde la Autopista 15.

No se han reportado heridos.

Las temperaturas en el área estaban en los bajos 70 grados Fahrenhei con condiciones de viento en calma.

En lo que va del año, Cal Fire ha respondido a 505 incendios forestales después de una histórica temporada de lluvias. Por estas fechas el año pasado, la agencia para combatir incendios del estado había respondido a 1,407 incendios forestales en condiciones mucho más secas.

