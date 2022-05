Incendios de maleza arden durante una hora en Granada Hills

Dos incendios de maleza en Granada Hills ardieron durante una hora el viernes por la noche antes de que un equipo de unos 73 bomberos detuviera el progreso.

Los bomberos fueron llamados alrededor de las 8:51 p.m. a la Autopista 118 cerca de Hayvenhurst Avenue, donde encontraron vientos erráticos pero pudieron contener el fuego en árboles, arbustos y pasto, según el portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Brian Humphrey.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

No se reportaron heridos, no se dañaron estructuras y los bomberos permanecerán en el lugar para continuar con la contención y la revisión, dijo Humphrey. No se ha determinado la cantidad de acres quemados.

No hay conexión entre este incendio y otro incendio forestal que ardió hacia el oeste cerca de Reseda Boulevard, dijo Humphrey.