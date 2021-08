Incendio Chaparral en el Bosque Nacional de Cleveland permanece en 1,425 acres

Un incendio de matorrales que se encendió en el borde del Bosque Nacional de Cleveland quemó dos estructuras y quemó 1,425 acres, alcanzando solo el 10% de contención desde el domingo por la tarde, y las órdenes de evacuación permanecen vigentes.

El enorme incendio forestal se extiende por los condados de Riverside y San Diego. En el lado del condado de Riverside, está ardiendo en el extremo suroeste de La Cresta, una comunidad no incorporada al pie de las montañas de Santa Ana.

Las órdenes de evacuación ahora están vigentes para aquellos al norte de Tenaja Truck Trail, al sur de la Calle Cielo, al este de la Calle Collado y al oeste de la Calle Be Bietol, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

Además, existe una advertencia de evacuación para aquellos al norte de Tenaja Road, al oeste de Calle Pino / Gallop Lane, al sur de Hombre Lane y al oeste de Cleveland National Forest Road.

"Los residentes deben irse ahora", dijo el departamento de bomberos. Se abrió un centro de evacuación en Murrieta Valley High School, 42200 Nighthawk Way, dijeron los bomberos. Los animales pequeños se pueden llevar a Animal Friends of the Valleys, 33751 Mission Trail en Wildomar. Los animales grandes se pueden llevar al Refugio de Animales de San Jacinto, 581 S. Grand Ave., en San Jacinto.

El incendio comenzó alrededor de las 12:40 p.m. el sábado cerca de las carreteras de Tenaja y Cleveland Forest e inicialmente medía 25 acres antes de explotar en tamaño en solo un par de horas.

Un bombero sufrió heridas leves y dos estructuras fueron destruidas, informó CAL Fire.

Los bomberos estaban luchando contra las llamas desde el suelo y el aire, incluido el uso de cuatro camiones cisterna. Equipos de bomberos del Servicio Forestal de los EEUU, Murrieta, Hemet y Corona estaban ayudando a los 150 bomberos de los condados de Riverside y San Diego.

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange tuiteó una foto de uno de sus helicópteros rociando agua sobre una casa.

El humo se podía ver desde los condados de Orange y San Diego.