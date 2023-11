Incendio en camión afecta tráfico en autopista 210 al norte de Los Ángeles

El tráfico se paralizó el jueves por la mañana en la autopista 210 al norte de Los Ángeles tras el incendio de un camión.

El incendio se registró alrededor de las 10 a.m., en la zona de Tujunga. Las llamas se extendieron a la maleza cercana, pero los bomberos detuvieron rápidamente el avance del fuego.

Los carriles de la autopista en dirección oeste fueron bloqueados en el área.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.