Incautan rifles de alto poder y otras armas en apartamento en Hollywood

Chalecos antibalas, 1.000 cartuchos de munición y varios tipos de armas, incluidos rifles de alto poder, fueron incautados en un apartamento de Hollywood en una investigación que se originó a partir de una amenaza reportada por el equipo de seguridad del edificio, dijeron las autoridades el miércoles.

Los guardias de seguridad llamaron a la policía de Los Ángeles después de que dijeron que uno de los inquilinos del apartamento de gran altura en la Avenida Gordon, cerca del Bulevar Sunset, amenazó a un miembro del equipo de seguridad en la puerta principal.

Después de ejecutar una orden de registro en la unidad del piso 18, las autoridades encontraron dos chalecos antibalas y más de 1,000 rondas de municiones de varios calibres para todas las armas, según el capitán Raymond Valois.

Algunas de las armas son ilegales, dijo la policía.

“Los oficiales de patrulla de Hollywood respondieron a una posible llamada sobre un hombre con enfermedad mental”, dijo LAP en un comunicado.

“Durante el curso de su investigación, se determinó que se habían cumplido los elementos de amenazas criminales. Durante la ejecución de una orden de allanamiento, se recuperaron varios rifles de alto poder, escopetas, pistolas y un gran alijo de varias municiones”.

Un hombre identificado como Braxton Johnson, de 24 años, fue arrestado bajo sospecha de amenazas criminales. Los detectives lo están interrogando sobre por qué tenía todas esas armas, algunas de ellas ilegales y ninguna registrada.

Los detalles sobre una fecha inicial en la corte y si Johnson tiene un abogado no estuvieron disponibles de inmediato.

“Según la ubicación de las armas, el tipo de armas y lo que me dijeron los investigadores, estos oficiales y yo creemos absolutamente que evitaron un tipo de evento de tiroteo masivo”, dijo Valois.

“Creo que fue simple, una cuestión de tiempo antes de que algo pudiera haber ocurrido que este sospechoso pudo haber comenzado a disparar fuera de su apartamento y causar un caos considerable, algo similar a lo que sucedió en Las Vegas”.

Valois dijo que la vista desde ese apartamento con ventanas del piso al techo incluía el Bulevar Boulevard, el icónico edificio Capitol Records y la autopista 101. Dijo que el rifle de cerrojo incautado podría alcanzar fácilmente media milla si se dispara.

Los detectives todavía están entrevistando a Johnson y no hay confirmación sobre si el gobierno federal está involucrado.

El guardia de seguridad que alertó a la policía estaba alterado. Otro guardia de seguridad le dijo a la estación hermana NBC4 que el hombre bajo custodia acababa de mudarse al edificio.

