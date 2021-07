Inauguran villa de casas pequeñas en Tarzana para personas sin hogar

Inauguran la más nueva villa de casas pequeñas de Los Ángeles el viernes en Tarzana para proporcionar viviendas de transición a 150 personas sin hogar en el área, y el costo por cada casa, es casi la mitad de otros proyectos similares.

La comunidad ‘Sunflower Cabin’ es operada por la Misión de Rescate ‘Hope of the Valley’ que también opera otras pequeñas aldeas de Los Ángeles. Cada unidad, cuenta con dos camas, y le cuesta a la ciudad alrededor de $54,000. Las casas pequeñas incluye un aire acondicionador, calefactor e instalación eléctrica. El precio es una disminución de otras aldeas pequeñas, que han costado hasta $ 100,000 por unidad.

La oficina de Blumenfield dijo que el sitio presenta cambios que redujeron el costo, incluyendo anclajes para reemplazar las almohadillas de concreto para el tratamiento de la base y colores claros en las cabañas como en el asfalto circundante para reducir el calor.

"Hope of the Valley se enorgullece de asociarse con el concejal Bob Blumenfield en este innovador proyecto. Debido a su liderazgo, este sitio llevará a la gente inmediatamente al interior y comenzará el viaje hacia la vivienda permanente de apoyo", dijo Rowan Vansleve, director financiero de Hope of the Valley. Los residentes de las pequeñas casas tienen acceso a la lavandería, tres comidas al día, instalaciones sanitarias, seguridad 24 horas al día, 7 días a la semana, administración de casos y medicamentos y asesoramiento sobre salud mental. También se admiten mascotas en el sitio, que incluye un área especial para los perros.

Las personas interesadas en ver el sitio pueden realizar una caminata guiada a las 10 a. m. a 6 p. m. el viernes o el sábado. La gente puede registrarse aquí.

“Con la apertura de hoy de nuestra segunda comunidad de cabañas, estamos abriendo más oportunidades de salvar vidas para las personas sin hogar en mi distrito”, dijo Blumenfield.

“Este sitio servirá como el primer paso para salir de la falta de vivienda para muchos y estoy muy agradecido con nuestros amigos de Hope of the Valley por ser socios increíbles en este esfuerzo”.