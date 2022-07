Imputarán cargos a sospechosos de ola de robos en tiendas 7-Eleven

Se espera que se anuncien cargos penales este lunes contra dos sospechosos, arrestados en relación con una ola de robos en 7-Eleven en el sur de California en el que dos personas murieron y otras tres resultaron heridas, y posiblemente por su participación en el asesinato de una persona sin hogar en Los Ángeles dos días antes.

Malike Patt, de 20 años y Jason Payne, de 44, ambos de Los Ángeles, fueron arrestados alrededor de la 1:10 p.m. el viernes en la cuadra 1900 de West 23rd Street en Los Ángeles, dijeron las autoridades.

La policía dijo que Patt es el principal sospechoso que se ve en las fotos de video de vigilancia de amplia circulación de algunos de los robos.

Patt estaba recluido en la cárcel de Santa Ana y Payne fue trasladado a un hospital del área de Los Ángeles para recibir tratamiento por heridas leves sufridas durante el arresto, dijo el viernes el jefe de policía de Santa Ana, David Valentin.

Los arrestos fueron realizados por la Fuerza de Tareas contra Delitos Violentos del Condado de Orange de la ATF, según la policía de Santa Ana.

Además de los robos a tiendas de conveniencia en San Bernardino, en los condados de Riverside y Orange, el subjefe Alan Hamilton del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que se cree que el asesinato de un transeúnte no identificado el 9 de julio en la cuadra 16100 de Parthenia Street, en el área de North Hills, está relacionado con al menos uno de los sospechosos. El asesinato ocurrió a unos 200 metros de una tienda 7-Eleven que fue asaltada ese día.

El fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, dijo que planeaba presentar cargos de asesinato el lunes derivados de los tiroteos que ocurrieron durante la ola de robos en Brea y Santa Ana el 11 de julio. Dijo que Patt será acusado de una manera que no dará lugar a fianza.

Spitzer dijo que cualquier juicio se llevará a cabo en un condado para todos los presuntos delitos. Dijo que discutiría la mejor manera de manejarlo con otros fiscales principales en los condados de Riverside, Los Ángeles y San Bernardino.

La compañía 7-Eleven ofreció la semana pasada una recompensa de $100,000 por información que llevara al arresto y condena del sospechoso de los robos y asesinatos. No estaba claro si alguien será elegible para reclamar la recompensa.

“Estamos agradecidos de que el Fiscal de Distrito del condado de Orange haya anunciado que la policía local ha detenido a sospechosos relacionados con los recientes incidentes violentos. Continuaremos apoyando plenamente a las fuerzas del orden con su investigación”, dijo un comunicado de la compañía 7-Eleven.

La ola de violencia, llevada a cabo el 11 de julio, causó que la corporación 7-Eleven recomendó que las tiendas del área de Los Ángeles cerraran temporalmente sus puertas el lunes por la noche y nuevamente el martes por la noche, y algunas tiendas también parecían estar cerradas temprano el miércoles.

La compañía no dijo si se implementarán más medidas de seguridad.

Hamilton dijo el viernes que los investigadores creen que "varios crímenes" en el área de Los Ángeles eventualmente se vincularán con el sospechoso del tiroteo fatal del 9 de julio.

Dos personas murieron en estos incidentes en dos ciudades del sur de California.

El presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Orange, Doug Chaffee, dijo que la junta establecerá un fondo para beneficiar a las víctimas de la ola de delitos el martes.

"Queremos estar seguros de que los heridos sean atendidos", dijo Chaffee.

El alcalde de Santa Ana, Vicente Sarmiento, dijo que los tiroteos "enfriaron" la comunidad debido a su ``depravación y aleatoriedad''. Elogió a las fuerzas del orden público por los rápidos arrestos.

“A veces estas cosas nunca se solucionan, pero esto sucedió en cinco días'', dijo Sarmiento.

El jefe de policía de Brea, Adam Hawley, dijo: "Sin lugar a dudas, estos crímenes nos han roto el corazón". Mientras que, Spitzer calificó los tiroteos como un "reino del terror".

Cronología de robos y tiroteos en las tiendas 7-Eleven del sur de California

La serie de tiroteos y robos se reportaron en Ontario, Upland, Riverside, Santa Ana, Brea y La Habra.

La policía de La Habra, Brea y Santa Ana dijeron que creen que buscan a la misma persona.

Los funcionarios en Ontario, Upland y Riverside aún no han tomado la misma determinación, pero dijeron que están al tanto de los otros delitos en las tiendas 7-Eleven.

Ontario (medianoche): El primer robo ocurrió alrededor de la medianoche en Ontario. Un hombre enmascarado blandió una pistola a un empleado de la tienda y exigió dinero, según la policía de Ontario. No hubo disparos. No se reportaron heridos. No quedó claro de inmediato si algo fue robado.

Upland (martes, justo antes de las 2 a.m.): el segundo robo se informó en Upland, a unas 5 millas de la tienda de Ontario. Alguien se acercó a un empleado de la tienda con mercadería y luego mostró una pistola semiautomática, dijo la policía. El hombre tomó alrededor de $400 a $500 en efectivo y huyó. No hubo disparos.

Riverside (martes, 3 a.m.): aproximadamente una hora después del robo de Upland y a 25 millas de distancia, un hombre armado disparó a un cliente en un 7-Eleven de Riverside. La policía dijo que cree que el empleado entregó efectivo de la caja registradora. La víctima del tiroteo se encontraba en estado grave.

“No parece haber ninguna razón por la que el sospechoso disparó al cliente”, dijo Railsback. "Parece que el empleado le dio todo lo que pidió".

Santa Ana (martes, 3:20 a.m.): se informó otro tiroteo, a unas 25 millas de Riverside, en el estacionamiento de una tienda de Santa Ana. Los oficiales encontraron el cuerpo de un hombre en el estacionamiento con una herida de bala en la parte superior del cuerpo.

“En este momento, no creemos que fuera un empleado”, dijo el sargento de Santa Ana. María López. “Todavía no sabemos realmente qué estaba haciendo allí en un estacionamiento, si era un cliente potencial o simplemente pasaba caminando”.

El video de la cámara de seguridad muestra al tirador arrojando artículos, posiblemente pertenecientes a la víctima, mientras huía, dijo López.

Brea (martes: 4 a.m.): un empleado de 7-Eleven fue asesinado a tiros en la comunidad de Brea, en el norte del condado de Orange.

La Habra (martes, antes de las 5 a.m.): oficiales en la cercana La Habra respondieron a un robo reportado en un 7-Eleven y descubrieron a dos víctimas de disparos. Las autoridades no han revelado las condiciones de las víctimas.

Las fotos de las cámaras de seguridad publicadas por la policía de Upland y Brea muestran a un hombre enmascarado con una sudadera negra con la capucha sobre la cabeza. La sudadera tenía letras blancas con hojas verdes en el frente.