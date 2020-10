Iglesia en La Habra Heights demanda al administrador municipal y un vecino

Cuando otros líderes de la iglesia protestaron por las órdenes de cierre del coronavirus, diciendo que estaban siguiendo la palabra del Señor, el pastor Joe García dijo que seguía la palabra de la ley.

Realizó servicios en línea durante meses durante las restricciones del coronavirus y luego su rebaño pentecostal se distanció socialmente fuera del Tabernáculo Word Aflame cuando la adoración pudo reanudarse en persona. A pesar de eso, dijo que ha sido acosado continuamente por un funcionario de la ciudad del sur de California y un vecino de la iglesia que han hecho afirmaciones falsas de que ha violado las órdenes de salud pública.

García respondió el miércoles en una demanda federal contra La Habra Heights, la administradora municipal, Fabiola Huerta, y un hombre que se ha quejado repetidamente a la ciudad. La demanda dice que violaron los derechos constitucionales de la iglesia y sus líderes.

"Simplemente se están enfocando en nosotros", dijo García a The Associated Press el jueves. “Solo están tratando de atraparnos haciendo algo mal y no lo estamos haciendo. No hay ningún caso ... sobre el que construir ".

Muchas iglesias en Estados Unidos han acudido a los tribunales para impugnar los cierres de salud pública durante la pandemia. Estos han sido principalmente en contra de funcionarios del gobierno, alegando que las prohibiciones de reuniones religiosas durante las órdenes de cierre violan sus derechos de reunión de la Primera Enmienda.

Además de apuntar a la ciudad, la demanda de García arrasa en Juan García, que no es pariente suyo, diciendo que denunció la iglesia a la policía y a los funcionarios de salud, gritó a los fieles y tomó fotos y videos de ellos. La demanda dice que Huerta apoyó las falsas acusaciones de Juan García y conspiró con él para penalizar a la iglesia.

"Han estado actuando de buena fe", dijo la abogada de la iglesia, Mariah Gondeiro. "Simplemente es puro acoso".

El pastor dijo que ha seguido los protocolos adecuados de distanciamiento social desde que se permitió que los servicios se reanudaran a finales de mayo, y ningún miembro se ha enfermado.

La demanda dice que Huerta y Juan García han llevado al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles a visitar la iglesia cinco veces desde el 23 de agosto. El departamento emitió dos informes de inspección que encontraron que la iglesia cumplía con el distanciamiento social y el uso de máscaras, la demanda. dijo.

Huerta se enteró de la demanda cuando fue contactada por AP y dijo que "la había sorprendido" y no podía comentar de inmediato. Posteriormente, la ciudad emitió un comunicado que no abordaba acusaciones específicas.

Huerta ha sido visto escondido entre los arbustos y en un auto sin identificación grabando videos de las reuniones, alega la demanda. Llamó a los ayudantes del alguacil de Los Ángeles para informar que la iglesia estaba llevando a cabo servicios en interiores, pero el reclamo era infundado, según la demanda.

Las quejas comenzaron cuando García trasladó los servicios al aire libre a fines de julio después de que un aumento en los casos en todo el estado llevó al gobernador Gavin Newsom a detener el culto en interiores.

La ciudad multó a la iglesia con $3,000 por infracciones de ruido, según la demanda. También envió una carta exigiendo que la iglesia cese "actividades no críticas como el estudio de la Biblia y los grupos de oración" o enfrentar una multa de $1,000 o hasta seis meses de cárcel.

La declaración de la ciudad dijo que había desestimado todas las multas por infracciones de ruido y ya no estaba pidiendo a la iglesia que cese las actividades. La ciudad dijo que había acomodado a la iglesia al ofrecer un permiso para realizar servicios al aire libre siempre que cumpliera con los límites de ruido en las áreas residenciales.

Joe García dijo que la iglesia usa un monitor de decibelios para medir el volumen y baja la música si sube demasiado durante dos servicios, en español e inglés, el domingo.

El pastor dijo que a Juan García nunca le han gustado los miembros de Word Aflame Ministries, que alquilan la Iglesia Congregacional Hillcrest al otro lado de la calle de su casa en un vecindario suburbano a unas 15 millas (24 kilómetros) al sureste de Los Ángeles.

Juan García no respondió de inmediato un mensaje telefónico en busca de comentarios.

El pastor comparó su batalla con el vecino a la historia bíblica del desvalido David venciendo al gigante Goliat.

“Él es Goliat exhalando amenazas contra los hijos de Israel”, dijo Joe García. "Pero todos sabemos lo que sucede al final de esa historia ... sé que será una victoria para nosotros".