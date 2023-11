Identifican zonas de riesgo de incendio en autopistas tras incidente que cerró la autopista 10

Los inspectores del Departamento de Bomberos de Los Ángeles visitaron 50 sitios de pasos debajo de autopistas, similares a la que se incendió en la autopista 10, en el centro de Los Ángeles.

De estos 50 sitios, determinaron que 23 de ellos violaban el Código de Salud y Seguridad con respecto a materiales peligrosos.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Las infracciones incluyen posesión de 55 galones de líquido, 200 pies cúbicos de gas o 500 libras de sólido. También se determina que el almacenamiento y uso inadecuado de materiales peligrosos constituye una violación del Código de Salud y Seguridad.

Los propietarios recibieron un aviso de infracción y tienen 30 días para corregir los sitios que no cumplieron con los estándares de seguridad.

Estos son los 23 sitios marcados por LAFD:

• 1320 Wilson Street

• 2425 Enterprise Street

• 1310 Elwood Street

• Southwest Corner of Lemon Street and Enterprise Street

• 2200 Enterprise Street and Lemon Street

• 2216 Enterprise Street

• 954 W Washington Boulevard

• 16th Street and Trinity Street

• 16th Street and Wall Street

• 17th Street and Grand Avenue

• 954 W. Washington Boulevard

• 1628 S. Central Avenue #A

• 1630 S. Central Avenue

• 1468 E. 17th Street

• 1501 E. 17th Street

• 1651 Naomi Avenue

• 1100 E. 16th Street

• 1630 S. Central Ave

• Under the 101/134/170 FWY interchange cross of Tujunga Avenue

• 405 Freeway x 110 Freeway

• 110 Freeway x Channel Steet

• Pacific Coast Highway (lower) x Alameda Street

• 110 Freeway x 105 Freeway

Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass emitió un comunicado agradeciendo a la Jefa de Bomberos Kristin Crowley por coordinar esta importante tarea y por trabajar con las agencias estatales para continuar tomando iniciativa para reducir el riesgo de incidentes similares.

"Si bien el Estado tiene responsabilidades de inspección de incendios en terrenos de propiedad estatal, LAFD se compromete a trabajar en colaboración con el Jefe de Bomberos del Estado para garantizar la seguridad pública en Los Ángeles", dijo la Jefa de Bomberos de Los Ángeles Kristin Crowley.

Mientras tanto, el departamento de bomberos estará tomando pasos para vigilar y evitar futuros incendios a través de inspecciones, asesoramiento de los sitios y vigilancia del almacenamiento de materiales peligrosos.

La Autopista 10 reabrió sus puertas el 19 de noviembre después de que un incendio iniciado en un paso subterráneo cerca de Alameda Street la obligara a cerrar.

Los conductores enfrentaron más de una semana de desvíos en el área que provocaron retrasos en las autopistas y calles cercanas, mientras los equipos trabajaban las 24 horas del día para reabrir los carriles.