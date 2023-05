Identifican a piloto que murió en accidente de avión en Beverly Crest

El piloto que murio en un accidente de avion monomotor el sabado en una ladera de Beverly Crest ha sido identificado por la oficina forense del condado como un hombre de Woodland Hills de 38 años.

Alon Inditzky murió cuando el Cessna C172 se estrelló alrededor de las 8 p.m. en la ladera empinada en la cuadra 3000 de Beverly Glen Circle en Beverly Crest. No se reportaron otras víctimas.

El piloto partió del aeropuerto Crown Aero (Bermuda Dunes) en el área de Palm Springs con destino al aeropuerto de Camarillo en el condado de Ventura, pero fue desviado al aeropuerto de Van Nuys. Alrededor de las 8 p.m., los controladores de tráfico aéreo pidieron al Departamento de Bomberos de Los Ángeles que revisara el área cercana a Stone Canyon Road y Mulholland Drive, justo al este de la autopista 405, después de que perdieron el contacto por radar con el avión, dijeron los bomberos.

No hubo llamadas al 911 con respecto al accidente, dijo LAFD en un comunicado. Los helicópteros y el personal de tierra de LAFD buscaron en el área de niebla durante casi una hora antes de encontrar los restos alrededor de las 11:20 p.m. después de que las tripulaciones rastrearon la baliza de emergencia del avión.

El lugar del accidente estaba justo encima de una casa en la cuadra 3000 de Beverly Glen Circle. Joubin Solemani estaba en casa con su familia cuando escuchaba un fuerte estruendo. Dijo que el avión se perdió una torre de agua y al menos dos casas.

“Pensamos que podría ser un accidente automovilístico. Pero miramos afuera y no vimos nada. No sabíamos qué diablos era”, dijo Solemani el domingo. "Luego aparecieron los equipos de búsqueda y rescate y estaban por toda la ladera".

Los detalles sobre la causa del accidente no estaban disponibles el lunes por la mañana. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán.