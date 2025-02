ICE detiene a madre y hermano de mujer que lucha contra cáncer de El Monte

La detención por parte de ICE de una madre y su hijo, tiene conmocionado a una familia de El Monte, especialmente porque otra hija, Xitlali, de 21 años, sufre de un cáncer que no le permite caminar y necesita a su mamá para hacer prácticamente todo.

Amigos y familiares de los detenidos realizaron una protesta este jueves, en contra de la detención. La comunidad está molesta por la forma en que ICE, sin explicación aparente, los puso en su custodia.

“Ma' está bien. Tú no has hecho nada”, dijo la hija mientras la madre respondió llorando: “Pero me van a llevar”.

Mientras es esposada por agentes de ICE, afuera de su casa en El Monte, la señora Yolanda, de 50 años, llora desconsolada, sin entender por qué se la están llevando.

Y mientras graba con su celular, uno de sus cuatro hijos exige la orden de detención a los agentes que hacen caso omiso.

Momentos después ocurre lo mismo con Johnathan otro de los hijos de Yolanda.

“A él lo pushaeon al carro y sin preguntas lo agarraron, le estaban diciendo que tenía el warrant pero no lo enseñaba”, dijo llorando Xitlali quien es ciudadana de Estados Unidos.

Ambos permanecen en centros de detención diferentes. Dejando a Xitlai, quien sufre de cáncer en los huesos, sin sus dos pilares

“Cuando estoy agarrando la quimio me siento muy, muy mal, no puedo hacer nada, no puedo ni despertar bien, estoy media dormida. Ella me ayuda, ella me baña, ella me cambia, ella me hace mi comida”, dijo Xitlali.

Mientras su hermano era quien trabajaba para pagar por las necesidades de la familia. Según dice, su hermano era objetivo de las autoridades por un delito por el que pagó una condena hace aproximadamente 10 años y su madre, asegura, es lo que llaman una detención colateral.

Desafortunadamente, hay pocas esperanzas de que puedan quedarse en el país, dice su abogado

“Habría una posibilidad, si ICE otorga cierto perdón que le permita a la madre pelear su caso en la corte en vez de quedarse detenida, pero eso sería basado en un asunto humanitario y no garantiza que la dejen en el país”, dijo David Acalin, abogado de la familia.

“Siento que mi vida se está desmoronando”, dijo Xitlali, pero no se rinde y, apoyada en sus amigos, está recaudando fondos a través de internet, para que sus seres queridos asuman la batalla legal que tienen al frente.

Telemundo 52 pidió una respuesta de ICE, pero hasta el momento no han dado información sobre el caso.