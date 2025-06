ICE confirma la detención de al menos 30 inmigrantes afuera de Home Depot en Hollywood

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó el jueves la detención de al menos 30 inmigrantes afuera de una tienda Home Depot en Hollywood.

Según el comunicado de la portavoz de ICE, durante el operativo de esta mañana, un individuo chocó la patrulla de dos oficiales y varios agentes federales fueron agredidos y acosados verbalmente.

Noticias California 24/7 en Telemundo 52. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Imágenes captadas por teléfonos celulares mostraron a activistas y residentes enfrentando a los uniformados, que según testigos detuvieron a jornaleros, vendedores ambulantes y clientes.

Varios agentes federales figuran en unas imágenes encima de un hombre en el piso, deteniéndolo, mientras otro inmigrante es bajado a la fuerza de un vehículo por los uniformados que, según el hijo de uno de los detenidos, rompieron la ventana para sacarlo.

“Tristeza, estoy bravo cómo lo trataron. Tiene más de cuarenta años viviendo aquí y trabaja en construcción”, dijo Benicio Barrios, hijo de inmigrante detenido.

En otro vídeo, cuatro inmigrantes más son detenidos pasadas las 7:00 a. m. entre la calle St. Andrew y bulevar Sunset.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Carlos Barrera contó que su hermana, que vendía comida frente a la tienda Home Depot, fue detenida.

“Estaba vendiendo en la mañana y de repente llegaron unas vanes y carros y los encerraron a todos. Algunos lograron escapar, pero mi hermana no logro escapar”, dijo Barrera.

Barrera dijo que está preocupado por su hermana, ya que sufre la diabetes y necesita su medicina.

“Necesita su medicina para la diabetes, el corazón y la depresión, [tengo] una frustración y un sentimiento de que no sé qué hacer, me siento con las manos atadas y por eso estoy aquí pidiéndole a amigos que me ayuden a dónde ir, cómo hacer para encontrarla”, dijo Barrera.

El operativo provocó que activistas y residentes se enfrentaran a los agentes de ICE exigiéndoles que se retiraran, y por momentos hubo empujones e insultos hasta que los uniformados fuertemente armados y algunos con el rostro cubierto obligaron a los manifestantes a retroceder.

En medio de la confusión, un ciudadano estadounidense habría sido detenido de acuerdo con su hermano que acudió a la escena a buscarlo.

“Podría ser que el simplemente quería ayudar a un indocumentado o podría ser que no mas empezaron a hacerle preguntas no sé”, dijo Elias García, hermano de ciudadano detenido.

El concejal del Distrito 13 de la ciudad de Los Ángeles, Hugo Soto-Martínez, dijo que su oficina tiene reportes de que jornaleros, vendedores ambulantes y clientes de la tienda Home Depot habrían sido detenidos.

“Estamos tratando de obtener toda la información de quien agarraron para poderles darles una defensa legal y traerles recursos a las familias”, dijo Martínez.

ICE asegura que las agresiones a sus agentes han incrementado en un 500% y advierte que cualquier persona que ataque a sus oficiales enfrentará el peso de la ley. Así mismo la agencia asegura que un 75% de las detenciones son dos personas con antecedentes penales previos o pendientes.