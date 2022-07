Avistan a tiburón frente a la costa en Huntington Beach

Nadadores avistaron a un tiburón en Huntington Beach el lunes por la tarde.

Las autoridades cerraron el área en Sunset Beach, entre la Avenida Warner y la Calle Anderson luego del avistamiento.El cierre se canceló a las 6:00 p.m.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Autoridades dijeron que el tiburón medía hasta 12 pies de largo. Siguiendo las normas de la ciudad, en la playa se tuvo que restringir el acceso al agua durante al menos cuatro horas, según un portavoz de Huntington Beach.

No está claro qué tan cerca de la orilla se vio el tiburón, pero fue lo suficientemente cerca como para que la ciudad considerara necesario cerrar el área.

Expertos dicen que las poblaciones de tiburones están aumentando y los avistamientos son cada vez más comunes.

El Dr. Chris Lowe, profesor de biología marina y director de "Shark Lab" en Cal State Long Beach compartió algunos consejos en un video sobre qué hacer en caso de un avistamiento de tiburones.

El Dr. Lowe recomienda mantener la calma y mantener el contacto visual con el tiburón.

“Si te encuentras con un tiburón, debes golpearlo en el ojo, la nariz o meter la mano en las branquias, todos esos son tejidos sensibles”, dijo el Dr. Lowe.

También dijo que cuanto más concurrida esté la playa, es menos probable que se encuentre con un tiburón.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.