El emocionante Espectáculo Aéreo del Pacífico llega a Huntington Beach

Algunas de las primeras películas, incluida “Wings”, ganadora del premio de la Academia en 1927, presentaban fabulosos temerarios que llevaban el arte y la ciencia del vuelo a reinos nuevos, más altos y más sorprendentes.

Y a pesar de que ha pasado un siglo desde que esos primeros directores de cine dirigieron sus cámaras con manivela hacia los cielos, nosotros, los humanos, todavía estamos cautivados por aviones que pueden dar vueltas, bucear y aparentemente realizar acrobacias inimaginables mientras están en lo alto. nubes

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

¿Uno de los mejores lugares para ver a algunos de los mejores pilotos del planeta realizar estas maniobras? El Salón Aeronáutico del Pacífico en Huntington Beach, un gran espectáculo etéreo e icónico que vuela desde finales de septiembre hasta principios de octubre con una gran cantidad de eventos increíbles a cuestas.

El parque celebra este año su edición número 49 de este evento que se ha convertido en algo muy popular en el sur de California.

El evento podrá observarse justo al lado del muelle de Huntington Beach.

Los boletos comienzan en $25, pero hay opciones de la variedad VIP, si realmente desea hacerlo con una cabaña, un chalet o asientos estilo club.

El “... Espectáculo Aereo ofrece una lista de eventos llenos de acción, desde festivales de música en vivo en la playa y ofertas VIP, hasta demostraciones de acrobacias aéreas sobre el agua de los mejores equipos de exhibición del mundo”, así que planee su día antes de ir , o días libres si asiste durante todo el evento de tres días, es esencial.

Algunos de los artistas que deslumbrarán incluyen a los U.S. Air Force Thunderbirds, el U.S. Navy F-35C Demo Team y otros equipos talentosos que son capaces de entretejer fantasía y vuelo con destreza técnica, conocimientos especializados y un estilo que agrada al público. .

Las cámaras y las personas han visto aviones y pilotos que aparentemente han desafiado la gravedad y la imaginación durante más de 100 años, y la emocionante tradición continúa el 30 de septiembre y el 1 y 2 de octubre cerca del muelle de Huntington Beach.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.