Huízar se declara inocente de los cargos federales

El suspendido concejal de la ciudad de Los Ángeles, José Huizar, se declaró inocente este lunes de los cargos federales que se le imputan por supuestamente establecer un sistema de sobornos de $ 1.5 millones de parte de promotores inmobiliarios a cambio de su ayuda para conseguir proyectos de gran altura a través del proceso de aprobación de la ciudad.

Huizar, de 51 años, de Boyle Heights, presentó su declaración durante una videoconferencia en la corte federal de Los Ángeles. Se espera que regrese a la corte el miércoles por la mañana ante el juez federal de distrito John Walter para programar una fecha de juicio.

Huizar enfrentan 34 cargos federales, dictada el jueves pasado, que alega más de 400 actos abiertos, incluyendo soborno, fraude de servicios honestos y lavado de dinero, que el concejal de la ciudad y los acusados ​​están acusados ​​de cometer además de su empresa criminal.

Huizar, la figura central en la investigación de corrupción de cinco años del Ayuntamiento, está acusado de aceptar $ 1.5 millones en sobornos de promotores a cambio de su apoyo a proyectos de construcción en el centro. Fue suspendido del consejo luego de su arresto en junio.

Además de un recuento de conspiración de crimen organizado previamente acusado, también se le acusa a Huizar de una docena de cargos de fraude electrónico por servicios honestos, dos cargos de fraude por correo de servicios honestos, cuatro cargos de viajes interestatales viajando en ayuda de crimen organizado, seis cargos de soborno, cinco cargos de lavado de dinero y un cargo cada uno por estructurar depósitos en efectivo para ocultar sobornos, hacer una declaración falsa a una institución financiera, hacer declaraciones falsas a la policía federal y evasión de impuestos.

Hoy un fiscal federal dijo existía una enfermedad de oficiales electos que violaron la ley para forrarse los bolsillos y mantener el poder de mantener el flujo de sobornos ilegales.

Si se lo declara culpable, Huizar enfrentaría más de 100 años tras las rejas.

El concejal había representado al centro y al lado este desde 2005 y durante varios años también fue presidente del Comité de Planificación y Uso de la Tierra, el poderoso panel que revisa los proyectos de desarrollo más grandes de la ciudad. Fue despojado de todas las tareas de su comité en noviembre de 2018, luego de las búsquedas del FBI en su hogar y oficinas, y había reducido su actividad legislativa antes de su suspensión. Sus pagos de salario quincenales de $ 8,192.85 terminaron el mes pasado y su mandato finaliza en diciembre.

Durante el registro de su casa, los agentes incautaron $ 129,000 en efectivo que estaba guardado en el armario de Huizar y que, según la acusación, recibió de un multimillonario chino y otro empresario que buscaban favores de él.

La acusación de 113 páginas alega que Huizar operó el plan junto con el ex asistente George Esparza, el consultor inmobiliario George Chiang, el recaudador de fondos político Justin Kim y el ex concejal Mitch Englander. Un ex vicealcalde no identificado también estuvo presuntamente involucrado en el plan, según los fiscales.

El abogado anterior de Huizar dijo que el concejal “tiene la intención de responder a las acusaciones del gobierno en la corte”. Desde entonces, su representación ha sido asumida por abogados en la oficina del defensor público federal.

El concejal de la ciudad de Los Ángeles, José Huizar, fue arrestado este martes por la mañana por agentes del FBI que investigan una trama de corrupción de varios años dentro del Ayuntamiento.

Entre las acusaciones, Huizar enfrenta cargos de aceptar ilegalmente más de $ 800,000 en beneficios de un multimillonario chino que dirige una empresa de desarrollo multinacional y es dueño de un hotel en el distrito del concejal. El ejecutivo proporcionó $ 600,000 en garantías para financiar un acuerdo de una demanda de acoso sexual presentada contra Huizar por un ex miembro del personal, acusaciones que amenazaban su campaña de reelección de 2015, según la acusación.

Huizar es la quinta persona acusada en la investigación de corrupción en curso realizada por el FBI y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Los otros cuatro acusados ​​se declararon culpables.

Esparza, Chiang y Kim, que cooperan con la investigación, deberán presentarse ante el juez federal de distrito John F.Walter para su condena en febrero.

Englander se declaró culpable el 7 de julio de los cargos de intrigar para falsificar hechos materiales relacionados con los viajes que realizó a Las Vegas y Palm Springs que fueron financiados por un empresario. La audiencia de sentencia de Englander está programada para el 7 de diciembre, también ante Walter.