Miles de personas manifiestan en el segundo día de huelga de los trabajadores de la UC

Este jueves se cumple el segundo día de huelga de los trabajadores de la UC en toda California, donde miles de personas manifiestan en las líneas de piquete .

Ha habido muchas idas y venidas entre el sindicato y la universidad.

El sistema de la UC afirma que el sindicato dejó de responderles por completo, incluso a una propuesta que aumentaba los salarios a 25 dólares por hora, para julio del año próximo.

Esta huelga comenzó en todo el estado a medianoche y durará hasta el jueves,a las 11:59 p.m.

Quienes están detrás de la línea de piquete cuidan de los pacientes y sus necesidades. Entre ellos se encuentran radiólogos, flebotomistas, asistentes médicos, conserjes, guardias de seguridad y trabajadores de servicios de alimentación.

Los empleados dicen que las instalaciones tienen poco personal y que necesitan ganar más dinero para poder pagar la vivienda.

El sindicato que representa a los miles de trabajadores también afirma que la universidad aumentó ilegalmente sus costos de atención médica en cientos de dólares cada mes cuando eludió la negociación.

Una mujer que ha trabajado en el sector de la salud de la UCLA durante décadas le dijo a la estación hermana NBC4 que esos costos de atención médica son una carga.

“Eso nos afecta a muchos de nosotros. Me afecta a mí porque parte de mi medicación ahora mismo tengo que ir a buscarla a México porque es mucho más barato, así que vivir de sueldo a sueldo y luego hacer ese viaje extra que no necesito es dinero que no tengo”, dijo Rosalba Montoya, una trabajadora de la salud de la UCLA en huelga.

La Universidad de California está respondiendo a la huelga.

“Estamos fundamentalmente en desacuerdo con las afirmaciones de AFSCME de negociación de mala fe y la caracterización de propuestas de negociación inaceptables”, señala la universidad en un comunicado.

“De enero a mayo, los equipos de negociación de la Universidad de California y AFSCME se reunieron 22 veces y trabajaron en colaboración en propuestas para los empleados de la UC representados por AFSCME”.

Mientras continúa el tira y afloja, también continúa esta huelga. Se espera que dure hasta esta noche, a las 11:59.

El Departamento de Salud de la UCLA dice que cualquier persona que tenga una cita o que necesite atención médica no se verá afectada y será atendida.