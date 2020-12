Hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en el condado de Los Ángeles continúan aumentando

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informó el sábado que hubo casi 30,000 nuevos casos positivos de COVID-19 en Navidad y el sábado, y 142 muertes más por el virus.

Las cifras del sábado reflejan 13,185 casos reportados hoy y 15,538 casos de ayer junto con 131 muertes ayer y cinco muertes reportadas el sábado, dijo el departamento en un comunicado.

"Los números de casos de ayer se retrasaron debido a la interrupción del servicio causada por una interrupción del servicio Spectrum en el área de Los Ángeles. El número de muertes reportadas hoy es un recuento insuficiente debido al retraso en los informes asociado con la interrupción de Spectrum y las vacaciones de Navidad".

Hasta la fecha, la Salud Pública ha identificado 706,448 casos positivos en todo el condado y un total de 9,438 muertes. Actualmente hay 6,770 personas hospitalizadas con COVID-19, y el 20% de ellas se encuentran en la UCI.

"Para que podamos detener el aumento repentino, los residentes del condado de Los Ángeles deberán usar las herramientas disponibles para ralentizar la transmisión comunitaria y reducir la cantidad de personas infectadas", dijo el comunicado.

"Las estrategias que funcionan siguen siendo las mismas: no reuniones / eventos con otras personas fuera de su hogar inmediato, siempre y correctamente use cubiertas / máscaras faciales cuando esté cerca de otras personas, y siempre mantenga su distancia física de otras personas que no sean de su hogar. Durante este aumento, todos también deben quedarse en casa, excepto para brindar o recibir servicios esenciales, evitar todos los viajes que no sean esenciales, hacerse la prueba si tiene síntomas o una exposición, y aislarse inmediatamente de su familia y otras personas si tiene síntomas o prueba positiva para COVID-19".

Múltiples leyes laborales entraron en vigor este año para proteger a los trabajadores afectados por la pandemia, y en algunos casos, a partir del primero de enero, se modifican y se amplían, Azalea Iñiguez nos tiene más.

"Si tomamos estas acciones, salvaremos vidas", dijo el comunicado.

La directora de Salud Pública, Barbara Ferrer, expresó el "más sentido pésame" del departamento a las familias afectadas por la pérdida de un ser querido.

"Las personas que se mezclan con otras personas que no pertenecen a su hogar, han llevado la pandemia de COVID-19 en el condado de Los Ángeles a los niveles más peligrosos que jamás hayamos visto", dijo Ferrer.

"Los hospitales abrumados son la prueba más triste de esta realidad. Para honrar a nuestros trabajadores de la salud y por la seguridad de su familia y amigos, retrase los planes de viaje y reúnase solo con miembros de nuestra familia. Estas acciones salvarán vidas", ella dijo.

De las 136 muertes reportadas el sábado, sin incluir a la ciudad de Long Beach, 61 personas que murieron tenían más de 80 años; 42 tenían entre 65 y 79 años; 28 tenían entre 50 y 64 años; cuatro tenían entre 30 y 49 años; y una tenía entre 18 y 29 años. De esas muertes, 102 tenían problemas de salud subyacentes. La ciudad de Long Beach informó de seis muertes.

El 91% de las personas que murieron a causa del COVID-19 tenían problemas de salud subyacentes. De los que fallecieron, la información sobre raza y etnia está disponible para 8,897 personas (99% de los casos reportados por la Salud Pública); 52% de las muertes ocurrieron entre residentes latinos / latinx; 24% entre los residentes blancos; 14% entre residentes asiáticos; 9% entre residentes negros; menos del 1% entre los residentes nativos de Hawái o las islas del Pacífico; y el 1% entre los residentes que se identifican con otras razas. Tras una mayor investigación, 315 casos y tres muertes informadas anteriormente no eran residentes del condado de L.A.

Mientras tanto, se informa en Europa de una nueva cepa más contagiosa del coronavirus. Ferrer dijo que un laboratorio local está realizando una secuenciación genética para analizar las muestras de virus recolectadas en el condado de Los Ángeles, pero que llevará alrededor de una semana finalizar el proceso, informó el viernes Los Angeles Times.

La nueva variante se informó por primera vez en Gran Bretaña, que ha instituido reglas de bloqueo más estrictas durante la semana pasada, pero también se informó en Francia. Se dice que es mucho más contagioso que la cepa original del virus, pero no se ha encontrado que sea más mortal.

El 20% de las personas con COVID-19 en el condado de Los Ángeles actualmente están en la sala de cuidados intensivos. Norma Ribeiro habla con un doctor que esta navidad está al cuidado de pacientes en estado crítico en una de esas salas.

A los funcionarios locales les preocupa que si la nueva cepa ya está presente en el sur de California, podría estar detrás del crecimiento explosivo de los casos de COVID-19 visto desde el período de vacaciones de Acción de Gracias.

"Esto sucedió con una rapidez devastadora. Todos con los que hablé dijeron que esta aceleración estaba más allá de cualquier modelo y expectativa, así que la gente dice '¿Qué se rompió?' y tengo que pensar que es en parte la tensión que estaba ahí", dijo el miércoles el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, al Times.

"Cuando hablé con el Departamento de Salud Pública del estado, indicaron que habían estado buscando y no creían haber visto" la nueva cepa, dijo Ferrer al periódico. "Pero ya sabes, tienes que saber lo que quieres. ¿Qué estás buscando? Así que creo que todos en este punto que están viendo este tipo de oleadas obviamente están buscando ver, ¿Tenemos esa variante en particular"?

No está claro en este momento si la variante reduciría la efectividad de las dos vacunas COVID-19 que han comenzado a circular, pero esa es una de las cosas que están estudiando los funcionarios de salud.