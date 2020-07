Hospitalizaciones récord en el condado de Los Ángeles por aumento de casos de COVID-19

Las hospitalizaciones debidas a COVID-19 estaban en su nivel más alto de la pandemia, 2,216, en el condado de Los Ángeles el lunes, mientras que 15 niños han sido diagnosticados con una afección grave que puede ser fatal.

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles informó el domingo 2,848 nuevos casos de coronavirus y 11 muertes más, con un 53% de los nuevos casos ocurridos en personas menores de 41 años.

De los 2.216 casos confirmados actualmente hospitalizados, el 26% está en la UCI y el 19% está en ventiladores. El domingo fue el quinto día consecutivo que más de 2,100 personas han sido hospitalizadas.

El condado ha identificado 155,887 casos positivos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, con 4,095 muertes.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con las familias que están sufriendo por la pérdida de un ser querido por COVID-19 y con aquellos que están cuidando a un ser querido que padece una enfermedad", dijo Barbara Ferrer, directora de salud pública del condado.

“Continuamos alcanzando hitos relacionados y hoy estamos viendo el mayor número de hospitalizaciones COVID-19. En este momento, los adultos jóvenes están siendo hospitalizados a una tasa nunca antes vista. No importa cuán joven seas, eres vulnerable a este virus. Insto a todos a asumir la responsabilidad colectiva: mantenerse físicamente separados de las personas con las que no viven, cubrirse bien la cara cuando estén fuera de su hogar, pero quedarse en casa tanto como sea posible ''.

Un síndrome inflamatorio raro pero grave y potencialmente mortal que se cree que está asociado con el coronavirus ahora se ha identificado en 15 niños en el condado de Los Ángeles, dijeron el viernes funcionarios de salud pública. De los niños, el 73% eran latinos, lo que representa una carga desproporcionada para el grupo étnico. Los residentes latinos son el grupo étnico más grande en el condado de Los Ángeles, que representan aproximadamente la mitad de los residentes del condado.

A nivel nacional, alrededor del 70% de los casos del síndrome inflamatorio han sido pacientes latinos o negros, informó Los Angeles Times.

El síndrome inflamatorio multisistémico en niños, o MIS-C, puede causar la inflamación de diferentes partes del cuerpo, como el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos o los órganos gastrointestinales, según los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. y prevención. Los síntomas incluyen fiebre, dolor en el abdomen, vómitos, diarrea, dolor de cuello, erupción cutánea, ojos inyectados en sangre y agotamiento.

El síndrome también se ha denominado síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico o PIMS.

La mayoría de los niños desarrollaron MIS-C aproximadamente dos o cuatro semanas después de haber sido infectados con el coronavirus que causa COVID-19, según los CDC. Nadie que haya experimentado el síndrome ha muerto en el condado de L.A. Pero el síndrome es potencialmente mortal.

Hasta el 15 de julio, los CDC recibieron informes de 342 casos y seis muertes relacionadas con el síndrome inflamatorio, informó The Times. De ellos, al menos 99 casos y dos muertes ocurrieron en el estado de Nueva York.

En el condado de Los Ángeles, según los funcionarios de salud, la edad promedio de las personas que padecían el síndrome era de 8 años, mientras que el 40% tenía 5 años o menos; otro 40% tenía entre 6 y 12; y el 20% restante tenía entre 13 y 20.

Los resultados de las pruebas de coronavirus están disponibles en el condado de Los Ángeles para más de 1,515,000 personas, con un 10% de resultados positivos. La tasa de positividad acumulada ha aumentado del 9% al 10%. La mayoría de todos los casos han ocurrido en personas menores de 41 años, con el 52%, o 77,000 personas, menores de 41 años infectadas con COVID-19.

El alcalde Eric Garcetti dijo el domingo que la ciudad de Los Ángeles está "al borde" de emitir otra orden de quedarse en casa a medida que aumentan los casos de coronavirus en la región, e instó al público una vez más a protegerse contra la complacencia en medio de la pandemia en curso.

“Creo que mucha gente no entiende, los alcaldes a menudo no tienen control sobre lo que se abre y no lo hace, eso es a nivel estatal o del condado, y estoy de acuerdo en que esas cosas (reapertura de negocios) ocurrieron demasiado rápido ", Dijo Garcetti a CNN el domingo.

“No se trata solo de lo que se abre y se cierra, también se trata de lo que hacemos individualmente. Se trata de las personas que se reúnen fuera de sus hogares ", dijo. "... Podrían pensar porque se hicieron una prueba hace dos semanas, está bien, pero no lo está. Este virus se alimenta de nuestra división, se alimenta cuando nos agotamos, se alimenta de nosotros en esos momentos en que no tenemos un frente nacional unificado, o cuando nosotros, como individuos, pensamos 'Oh, esto no va a ser un gran problema.' Tenemos que estar tan atentos ahora como lo estuvimos el primer día ''.

Garcetti dijo el viernes que la ciudad se tambalea al borde de un nivel de alerta de coronavirus "rojo", lo que provocaría órdenes locales más estrictas de permanencia en el hogar y potencialmente más cierres de negocios.

También dijo que se enviarán abogados el lunes en todo Los Ángeles para asesorar o citar a las empresas que no hayan cumplido con las pautas COVID-19 de la ciudad.

“A partir del lunes, estoy anunciando que estamos relanzando el Programa de Embajadores de Negocios que nos mostró tanto éxito al principio de esta lucha, enviando a docenas de trabajadores de la ciudad que visitan diariamente las empresas, donde tenemos un informe de un problema. e incumplimiento '', dijo Garcetti.

El programa será dirigido por la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles. Ferrer y el Oficial de Salud del Condado de Los Ángeles, el Dr. Muntu Davis, dijeron que las empresas deben hacer más para proteger a los trabajadores, y Davis dijo que los lugares de trabajo han experimentado un fuerte aumento en la transmisión de virus.

Davis dijo que los inspectores en los últimos meses han respondido a entre 2,000 y 3,000 quejas por semana sobre posibles violaciones del protocolo de salud en los lugares de trabajo.

Se están investigando docenas de brotes en el lugar de trabajo, el mayor de los cuales continúa en las instalaciones de fabricación de prendas de vestir de Los Ángeles en el sur de Los Ángeles, dijo Davis.

Davis dijo el jueves que el número de casos confirmados en las instalaciones aumentó a 375 de los 2,290 empleados de la compañía. Cuatro trabajadores de la planta han muerto.