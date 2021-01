Hospitalizaciones por COVID-19 se han ido disminuyendo en el condado de Los Ángeles

El condado de Los Ángeles informó el domingo de 11,366 nuevos casos de COVID-19 y 108 muertes adicionales, lo que eleva los totales del condado a 1,014,662 casos y 13,848 muertes.

Los funcionarios de salud del condado dijeron que la cantidad de casos nuevos reportados el domingo refleja un recuento insuficiente debido a un retraso en los informes del fin de semana.

El número de pacientes con coronavirus en los hospitales del condado se redujo de 7,597 el sábado a 7,498, con un 23% en la UCI. Después de alcanzar un máximo de poco más de 8,000, las hospitalizaciones han ido disminuyendo en los últimos días.

El condado tiene un total de aproximadamente 2,500 camas de UCI autorizadas.

El sábado, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó el primer caso de la variante B.1.1.7 de COVID-19, la misma variante descubierta en el Reino Unido, en una persona que recientemente pasó un tiempo en el condado de Los Ángeles. El individuo es un hombre que viajó a Oregon, donde actualmente se encuentra aislado.

La variante fue confirmada por Quest Laboratories en el estado de Washington.

Aunque es el primer caso confirmado de la variante en el condado de Los Ángeles, los funcionarios de salud pública creen que la nueva cepa más contagiosa ya se está propagando en la comunidad y continuaran analizando muestras.

La presencia de la variante del Reino Unido en el condado de Los Ángeles es preocupante, ya que nuestro sistema de atención médica ya está severamente afectado con más de 7,500 personas actualmente hospitalizadas'', dijo la directora de Salud Pública Barbara Ferrer.

"Nuestra comunidad está soportando la peor parte del aumento invernal, experimentando una gran cantidad de casos, hospitalizaciones y muertes, cinco veces más de lo que experimentamos durante el verano. Esta variante más contagiosa facilita la propagación de infecciones en los lugares de trabajo, en las tiendas y en nuestros hogares".

"Estamos en medio de una emergencia de salud pública, así es que hagan todo lo posible para protegerse a sí mismos y a sus seres queridos. Si debe trabajar fuera de su hogar, asegúrese de que su lugar de trabajo cumpla con todas las directivas de seguridad obligatorias; No habrá aglomeraciones en ningún lugar, equipo de protección y cubiertas para la cara según sea necesario, y medidas de control de infecciones completamente implementadas. Para aquellos que pueden, este es el momento de mantenerse alejado de todos los que no sean miembros del hogar y, cuando deba estar cerca de otras personas, mantenga siempre la distancia y use una cubierta para la cara. Lávese las manos cada hora y limpié las superficies que se tocan con frecuencia varias veces al día. Necesitamos usar las herramientas a mano para evitar que los demás se infecten".

La nueva cepa no enferma más a las personas, pero se transmite con mucha más facilidad, lo que significa que puede propagarse rápidamente entre la población.

Los funcionarios de salud advirtieron que el número de hospitalizaciones podría aumentar significativamente nuevamente debido a las personas que se infectaron durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. El condado ha seguido registrando un elevado número de casos nuevos diarios, lo que siempre se traduce en más personas hospitalizadas.

Aunque la cifra de 1 millón representa aproximadamente una décima parte de la población total, el modelo publicado por el condado esta semana estimó que hasta un tercio de los residentes se han infectado en algún momento, probablemente sin siquiera saberlo.

Los condados donde ya se puede vacunar a las personas mayores de 65 años cómo Riverside, San Bernardino y el condado de Orange, han experimentado un enorme volumen de solicitudes, lo que ha originado una saturación del portal de inscripción.

Mientras tanto, el condado está trabajando para incrementar los esfuerzos de vacunación, con planes para abrir cinco sitios de vacunas a gran escala el martes, incluyendo uno en el Foro en Inglewood. Estos se sumarán al gran sitio inaugurado por la ciudad en el Dodger Stadium el viernes, y 75 sitios más pequeños que el condado que ya están operando.

La cuestión principal ahora es la disponibilidad de vacunas.

El Dr. Paul Simon, director científico del Departamento de Salud Pública del condado, dijo que hasta el jueves, el condado había administrado más de 279,000 dosis totales de vacuna a los trabajadores de la salud y al personal y a los residentes de centros de atención de enfermería especializada y de cuidados a largo plazo. Él dijo que el condado ha administrado el 44% de las vacunas que ha recibido para su uso como primeras dosis en el régimen de dos dosis, junto con el 30% de las que están destinadas para su uso como segundas dosis.

"Las dosis restantes se han distribuido a nuestros proveedores de vacunación asociados o se han asignado para su uso durante las próximas semanas", dijo Simon.

Simon dijo que simpatizaba con las personas frustradas por la lentitud con la que se administran las vacunas, especialmente entre las personas de 65 años o más, que ya están recibiendo vacunas en otras jurisdicciones que están más en el proceso de distribución. El condado de Los Ángeles no prevé vacunar a esas personas hasta al menos febrero, ya que se espera que hasta entonces se termine de vacunar a los trabajadores de la salud.

"Nosotros también queremos expandir las vacunas lo más rápido posible a las personas mayores de 65 años", dijo Simon. "La principal barrera en este momento es la falta de un suministro adecuado de vacunas. Tenemos muchas esperanzas de que lleguen vacunas adicionales pronto para poder comenzar a vacunar a las personas mayores en las próximas semanas. Reconocemos que las personas mayores y otras personas están comprensiblemente ansiosas y en muchos casos frustradas por la demora en recibir la vacuna. Por favor, sepa que estamos comprometidos a expandir el acceso a la vacuna lo más rápido posible".