Hospitalizaciones por COVID-19 en condado de Orange superan cifras de la primera ola de la pandemia

Lo que debes saber El condado de Orange reportó 6,266 nuevos casos de COVID-19 el jueves, aumentando el acumulado a 368,432.

El número de pacientes hospitalarios infectados por COVID-19 en el condado de Orange aumentó de 673 el miércoles a 724 el jueves

Ha habido un aumento en los brotes en hogares de ancianos en esta nueva ola de coronavirus.

Las hospitalizaciones por COVID-19 en el condado de Orange han eclipsado el pico de la primera ola en julio de 2020, según los datos publicados el jueves por la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange.

El número de pacientes hospitalarios infectados por COVID-19 en el condado de Orange aumentó de 673 el miércoles a 724 el jueves, y el número de pacientes en cuidados intensivos disminuyó de 116 a 109.

El número de pacientes hospitalizados con COVID-19 sobrepaso 2,000.

La última vez que las hospitalizaciones alcanzaron ese nivel fue a mediados de febrero, durante una oleada de infecciones invernal posterior a las vacaciones.

Hace exactamente un año, el 6 de enero de 2021, había 2,251 pacientes positivos con COVID-19 hospitalizados en el condado de Orange, justo cuando estaban iniciando las jornadas de vacunación para el personal médico de primera línea y los socorristas.

El pico de hospitalizaciones del verano de 2021 se alcanzó el 26 de agosto, con 592 pacientes. Durante la primera ola de virus en el verano de 2020, las hospitalizaciones llegaron a su punto máximo con 722 personas ingresadas para el 14 de julio.

“Esta es ahora oficialmente la segunda ola más grande en términos de pico de hospitalizaciones”, dijo Andrew Noymer, epidemiólogo y profesor de salud pública y prevención de enfermedades de UC Irvine.

Las diferencias claves en el verano de 2020 era la carencia de vacunas las pocas mascarillas n95 accesibles a la gente, dijo Noymer.

“Creo que el lado positivo, es que puede que tengamos menos muertes entre las personas hospitalizadas, ya que parece que Ómicron da como resultado un menor uso del ventilador y resultados menos graves”, apuntó Noymer.

El epidemiólogo señaló que “es posible que esto no sea tan mortal como parece a primera vista, aunque las hospitalizaciones nunca deben tomarse a la ligera”.

En todos los demás sentidos, sin embargo, “es más o menos lo mismo que antes”, dijo Noymer sobre esta nueva ola.

“No creo que haya alcanzado su punto máximo, todavía

no creo que supere el pasado mes de enero, pero no daré un garantía hermética sobre eso, pero no creo que lo haga”.

CASOS DE COVID-19 EN EL CONDADO DE ORANGE SIGUEN AUMENTANDO

El condado reportó 6,266 nuevos casos de COVID-19 el jueves, aumentando el acumulado a 368,432. El condado también registró dos muertes más, lo que aumentó el número total de fallecidos a 5,903.

Todas las muertes registradas el jueves ocurrieron en diciembre de 2021. El número de muertos durante el último mes es ahora de 54.

Las dos víctimas mortales fueron residentes de un centro de enfermería especializada. El número de muertes en esa categoría desde que comenzó la pandemia ascendió a 1,220.

El número total de muertos también incluye a 647 residentes de centros de vida asistida.

Ha habido un aumento en los brotes en hogares de ancianos en esta nueva ola de coronavirus. Hay brotes en 23 centros de vida asistida para personas mayores y 17 centros de enfermería especializada.

El condado ha secuenciado oficialmente 292 casos de la variante Ómicron hasta el domingo, los últimos datos disponibles, según los datos de OCHCA.

Es posible que el condado haya alcanzado su punto máximo y pueda esperar un retroceso en el número de casos, pero es demasiado pronto para decirlo, dijo el miércoles el director ejecutivo del condado de Orange, Frank Kim.

El martes, los últimos datos disponibles, el condado tuvo 973 positivos, según la OCHCA. Se recolectaron 3,364 especímenes el lunes.

El domingo, resultaron positivas con el virus 1,899 personas, mucho menos que los 3,729 de diciembre.

El 30 de diciembre la cifra fue de 31, 6138 y el 29 de diciembre fue de 6,337, el día pico de este aumento más reciente. Sin embargo, esos números son fluidos y actualizados.

Sobre la medición del ritmo de la ola se sabe en las hospitalizaciones, explicó Noymer

“Las pruebas están por todos lados, en este momento está abrumado. He escuchado historias de que es difícil hacerse los test”, dijo.

Cuando las hospitalizaciones tengan una tendencia a la baja durante tres días consecutivos, “entonces sabremos que lo peor ha pasado”.

Sobre la tendencia de casos positivos el miércoles Kim dijo que “se ve un poco mejor”.

“Pero los laboratorios de pruebas y los hospitales se retrasan de tres o cuatro días en términos de informes de pruebas, por lo que, al observar los datos hoy es difícil ver una tendencia. Pero parece que estamos llegando a un pico, pero no quiero decir eso con certeza. Estamos saliendo de un pico a fines de diciembre, así es como se ve, pero no podemos validar eso hasta que tengamos otros cinco días más o menos”, agregó.

TENDENCIA DE INFECCIONES DE COVID-19 DIFÍCIL DE PREDECIR

También es difícil determinar cuántos residentes se infectan con coronavirus porque algunos obtienen los resultados de los kits caseros, dijo Kim.

“Todos compran una prueba casera de CVS, Walmart o Amazon y hay un código QR para escanear y así un registro, pero sospecho que muy pocas personas lo están haciendo”, dijo Kim.

El vicepresidente de la Junta del Condado de Orange, Doug Chaffee, quien está próximo en convertirse en presidente de la junta la semana que viene, dijo:

“El gran desconocimiento es saber qué sucedió durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. No hemos visto ningún dato de eso, pero es de esperar que la gente finalmente se esté dando cuenta de que las personas en el hospital y enfermas son quienes no se vacunaron. Tal vez sea un incentivo para ir y hacerlo ahora”.

A Chaffee le preocupa cómo afectará el aumento de pacientes al personal de los hospitales locales.

“El número de hospitales es alto y tenemos capacidad y trabajadores para cuidar a las personas”, dijo Chaffee.

“También hay mucho estrés en ellos. Todo vuelve a que la mayoría de los casos son personas que no se vacunaron y están estresando a todos los demás. No es muy justo, pero tenemos que seguir presionando, suplicando y esperando que de repente se encienda la luz y la gente tenga una oportunidad”.

MÉDICOS INSISTEN A LA GENTE QUE SE VACUNE

Noymer animó a los residentes a recibir una vacuna de refuerzo. Señaló que la mayoría de las personas completaron el régimen de dos dosis de las vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna a partir de julio, por lo que son elegibles para una vacuna de refuerzo y deben recibir una lo antes posible.

“Recomiendo absolutamente las vacunas, están disponibles para las personas a partir de 12 años en adelante, pero los de 16 en adelante ya pueden recibir una vacuna de refuerzo si son elegibles”, dijo Noymer.

El condado de Orange tenía disponible el 17.2% de las camas para pacientes de cuidados intensivos y el 66% de sus ventiladores a partir del jueves.

De los pacientes hospitalizados, el 87% no estaba vacunado y el 88% de los ingresados a cuidados intensivos no estaban vacunados.

La tasa de casos diaria ajustada del condado por cada 100,000 residentes aumentó de 53,6 a 64 el jueves. La tasa de positividad de las pruebas se disparó del 16,2% al 19,1%, y aumentó del 16% al 19,3% en el cuartil de equidad en salud, que mide a las comunidades desatendidas más afectadas por la pandemia.

El promedio de siete días de pruebas por cada 100,000 aumentó de 513,9 el miércoles a 561.2 el jueves.

El aumento del número de pacientes ha significado retrasos para las personas que van a hospitales. El tiempo promedio para dejar a un paciente en un hospital el jueves pasado fue de entre 46 y 47 minutos, según OCHCA. Para este jueves eran 52 y 53 minutos.

La supervisora ​​del condado de Orange, Lisa Bartlett, dijo el martes que los funcionarios del condado están alentando a los hospitales a que instalen carpas de emergencia para ayudar a clasificar a los pacientes, como se hizo durante la oleada del invierno pasado.

“Estamos tratando de alentar a los hospitales a que monten sus carpas de emergencia porque eso ayudará a procesar a las personas más rápido y reducirá el número de tiempos de espera de las ambulancias”, dijo Bartlett.

Hasta la semana pasada, nueve de los 25 hospitales del condado tenían carpas de emergencia instaladas, dijo.

EL COVID-19 ESTÁ CANCELANDO OTRAS ACTIVIDADES

La ola de infecciones también está afectando las funciones de entretenimiento y juzgados.

El Centro de Artes Escénicas de la Soka pospondrá dos semanas la apertura de su temporada. Los funcionarios del South Coast Repertory en Costa Mesa cancelaron presentaciones en vivo para el sábado y el domingo porque algunas de sus compañías de teatro dieron positivo por coronavirus. El teatro espera reanudar las funciones el 16 de enero.

En los Tribunales Superiores del Condado de Orange, se animaba a los abogados a hacer más comparecencias virtuales en la mayoría de las audiencias, reservando las comparecencias en vivo para audiencias probatorias y juicios.

A partir del jueves, cualquiera que quiera usar la biblioteca de Mission Viejo debe concertar una cita para que el personal pueda distanciar socialmente a los clientes.

El número de muertos en noviembre fue de 101, en octubre fue de 127, en septiembre fue de 196 y en agosto de 182.

Por el contrario, el número de muertos antes de la variante Delta más contagiosa impulsó una oleada de verano fue 31 en julio, 19 en junio, 26 en mayo, 47 en abril, 202 en marzo y 620 en febrero.

Enero de 2021 sigue siendo el mes más mortífero de la pandemia con una cifra de muertos de 1.596, antes de diciembre de 2020, el siguiente mes más mortífero con 985 personas perdidas por el virus.

La tasa de casos por 100,000 residentes para los no vacunados saltó de 60,6 el 25 de diciembre a 180,1 al 1 de enero. Para los vacunados, la tasa de casos aumentó de 37,9 el día de Navidad a 108,5 el día de Año Nuevo.

El número de residentes completamente vacunados en el condado de Orange aumentó de 2,328,647 a 2,341,562, según datos publicados el jueves.

Ese número incluye un aumento de 2,176,795 la semana pasada a 2,189,337 de residentes que han recibido el régimen de dos dosis de vacunas de Pfizer o Moderna.

El número de residentes que reciben la dosis única de Johnson & Johnson aumentó de 151,852 a 152,225.

Las inyecciones de refuerzo aumentaron de 837,313 la semana pasada a 900,815.

En el grupo de edad elegible recientemente de 5 a 11 años, se han vacunado 46,791 niños frente a 221,789 que no han recibido la dosis.

Es el grupo de edad menos vacunado del condado. El siguiente grupo de edad peor vacunado es de 25 a 34 años con 312,736 inoculados y 146,665 que no han recibido una inyección.

Los grupos de edad más vacunados son los adultos mayores.

